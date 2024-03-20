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Огромные крысы в детском саду в Алматы попали на видео

Крысы в детском саду в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 16:50 Фото: pexels
В редакцию Zakon.kz прислали видео, на котором в детском саду бегают большие крысы.

Читатели сообщили, что видео снято в ясли-саду 110 в Медеуском районе Алматы по пр. Достык.

"Вот такие крысы бегают в нашем садике. Никакие меры не предпринимают", – говорится в подписи.

В Управлении образования ответили на жалобу.

"Касательно ситуации в КГКП "Ясли-сад №110". В связи с поступившими жалобами в детском саду 16 марта были проведены дезинфекционные и дератизационные мероприятия", – сказано в комментарии.

Кроме того, управление создало комиссию для мониторинга деятельности этого детсада. По итогам будут приняты соответствующие меры в отношении администрации дошкольного учреждения.

В феврале казахстанцев потрясло другое видео, снятое в одном из детсадов Алматы, – на нем дети жестоко избивали одногруппника.

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