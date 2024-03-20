Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Врач рассказала, что употребление насвая может вызвать рак языка и гортани

Врач рассказала, что употребление насвая может вызвать рак языка и гортани, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 00:40 Фото: pixabay
Психиатр-нарколог Городского центра психологического здоровья Анар Тастембекова перечислила болезни, которые может вызвать употребление насвая, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта Астаны, об этом она 20 марта рассказала на брифинге в РСК.

По словам Анар Тастембековой, поскольку основным действующим веществом насвая является табак, развивается та же никотиновая зависимость. Также этот вид некурительного табачного изделия содержит в себе такие компоненты, как табачная пыль, щелочь (гашеная известь), зола растений, растительное масло, куриный или верблюжий помет, марихуану и другие ингредиенты.

"Поскольку главный ингредиент состава насвая – табак, вещество оказывает разрушительное воздействие на организм. Однако если от сигарет сильнее страдают легкие, то после употребления насвая основной удар приходится на желудочно-кишечный тракт и слизистую рта. Всего одна доза смеси содержит столько же табака, сколько сразу несколько сигарет, поэтому насвай и оказывает более сокрушительное действие на человеческий организм", – отметила врач.

Она подчеркнула, что уже в самом начале употребления насвая со стороны ЖКТ возникают нарушение пищеварения и диарея, которая вскоре переходит в хроническую форму. Поскольку в составе смеси зачастую присутствуют верблюжий навоз или куриный помет, зависимые нередко подхватывают кишечные инфекции или заражаются паразитами. Часто в подобных случаях развиваются вирусные гепатиты.

Нарколог перечислила последствия для здоровья, которые может вызвать продолжительный прием насвая:

  • рак языка, губ, гортани;
  • разрушение зубов;
  • нарушение психики;
  • заболевание внутренних органов и бесплодие.

Президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года заявил, что ответственность за производство и распространение насвая в Казахстане слишком низка. Он подчеркнул, что одна из самых вредных и постыдных привычек казахстанцев – потребление насвая.

Читайте также

Суд, водитель Скорой помощи, Караганда
Нападение на водителя скорой помощи в Караганде: пострадавший требует взыскать с обидчика 5 млн тенге
Изнасилование, Туркестанская область
Изнасилование школьницы в Туркестанской области: студента осудили на два года
Наглая езда про тротуару водителя Porsche попала на видео в Астане
Наглая езда по тротуару водителя Porsche попала на видео в Астане
Диана Абдуллаева
Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: