Врач рассказала, что употребление насвая может вызвать рак языка и гортани

Психиатр-нарколог Городского центра психологического здоровья Анар Тастембекова перечислила болезни, которые может вызвать употребление насвая, сообщает Zakon.kz.

По информации официального сайта Астаны, об этом она 20 марта рассказала на брифинге в РСК.



По словам Анар Тастембековой, поскольку основным действующим веществом насвая является табак, развивается та же никотиновая зависимость. Также этот вид некурительного табачного изделия содержит в себе такие компоненты, как табачная пыль, щелочь (гашеная известь), зола растений, растительное масло, куриный или верблюжий помет, марихуану и другие ингредиенты.

"Поскольку главный ингредиент состава насвая – табак, вещество оказывает разрушительное воздействие на организм. Однако если от сигарет сильнее страдают легкие, то после употребления насвая основной удар приходится на желудочно-кишечный тракт и слизистую рта. Всего одна доза смеси содержит столько же табака, сколько сразу несколько сигарет, поэтому насвай и оказывает более сокрушительное действие на человеческий организм", – отметила врач.

Она подчеркнула, что уже в самом начале употребления насвая со стороны ЖКТ возникают нарушение пищеварения и диарея, которая вскоре переходит в хроническую форму. Поскольку в составе смеси зачастую присутствуют верблюжий навоз или куриный помет, зависимые нередко подхватывают кишечные инфекции или заражаются паразитами. Часто в подобных случаях развиваются вирусные гепатиты.

Нарколог перечислила последствия для здоровья, которые может вызвать продолжительный прием насвая:

рак языка, губ, гортани;

разрушение зубов;

нарушение психики;

заболевание внутренних органов и бесплодие.

Президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года заявил, что ответственность за производство и распространение насвая в Казахстане слишком низка. Он подчеркнул, что одна из самых вредных и постыдных привычек казахстанцев – потребление насвая.

