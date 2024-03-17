Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая

Официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев сделал заявление касательно употребления насвая, сообщает Zakon.kz.

Его видеообращение было опубликовано 16 марта на официальной странице МВД в Instagram.

"Глава государства на Национальном курултае обратил внимание, что употребление насвая – это одна из самых вредных и постыдных привычек. Насвай изготавливается кустарным методом в антисанитарных условиях. В нем содержатся вещества, вызывающие различные заболевания, в том числе и онкологические. В настоящее время Кодексом о здоровье и системе здравоохранения предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе и насвая", – сказал Шынгыс Алекешев.

Он напомнил, что незаконная продажа некурительных табачных изделий влечет штраф в размере 25-ти месячных расчетных показателей, или свыше 92 тысяч тенге.

"В целях обеспечения принципа "Закон и порядок" органы внутренних дел совместно с общественностью с 18 по 31 марта проведут республиканское оперативно-профилактическое мероприятие, в рамках которого будет проводиться разъяснительная работа среди населения о вреде потребления насвая и необходимости соблюдения предпринимателями запрета на его реализацию", – рассказал официальный представитель МВД.

Он подчеркнул, что в случае выявления фактов нарушения правил торговли виновные лица будут привлекаться к ответственности.

"Обращаю внимание, что в Парламенте в настоящее время находится проект закона о введении уголовной ответственности за ввоз, производство, продажу и распространение вейпов и некурительных табачных изделий. Уважаемые граждане, указанные мероприятия направлены на обеспечение здоровья, в первую очередь молодого поколения", – заключил Шынгыс Алекешев.

Президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года заявил, что ответственность за производство и распространение насвая в Казахстане слишком низка. Он подчеркнул, что одна из самых вредных и постыдных привычек казахстанцев – потребление насвая.