Насыщенная праздничная программа запланирована для алматинцев и гостей города 21 и 22 марта

С 11 до 22 часов на площади "Астана" 21 и 22 марта будут выступать звезды эстрады, артисты театров, инструментальные ансамбли, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала акимата Алматы, в первой половине дня на сцену выйдут такие исполнители, как Әзімбек Байлин, Ұшқын Жамалбек и Әсет Есжан. Среди творческих коллективов в праздничной программе заявлены фольклорно-этнографический оркестр "Сазген сазы", "Алатау театры", танцевальные коллективы "Салтанат", "Шаттық", "Жетісу".

Фото: Instagram/sazgen_sazy

Программу продолжат группы JasStars, МузАрт Life, "Асыл", IL Canto, а также Мади Рымбаев, Нуржан Тажикенов, Райм Уайс, Инжу и Айжан Нұрмағамбетова.

Фото: Telegram/Almaty_akimdigi

Вечером на площади начнется фестиваль Zhuldyzdy Almaty с участием известных артистов. Для зрителей выступят ансамбль "Досмұқасан", группа "Уркер", Сейфуллин Жолбарыс, Нурсултан Байгун, Райым Уайыс, Мөлдір Әуелбекова & Rabat ethno fusion и другие звезды казахстанской эстрады.

Фото: акимат Алматы

Помимо этого сегодня и завтра в каждом районе Алматы запланированы концерты и другие праздничные мероприятия.

В Алатауском районе концертная программа будет идти три дня – с 21 по 23 марта с 11:00 до 14:00 на площади перед театром традиционного искусства "Алатау" по адресу: мкр. Нуркент, 6.

В Ауэзовском районе концертная программа пройдет 22 марта с 11:00 до 15:00 на площади перед районным акиматом по пр. Алтынсарина, 23.

В Бостандыкском районе показ юрт, выставка ручных изделий и концертная программа состоятся 21 марта с 11:00 до 14:00 на площадке перед ТРЦ "Mega Center Alma-Ata" по ул. Розыбакиева, 247а.

В Жетысуском районе праздничные мероприятия, включающие концертную программу с участием звезд казахстанской эстрады, пройдут 21 марта с 10:00 до 14:00 в парке "Гульдер" в мкр. Кулагер по ул. Серикова, 2А.

В Турксибском районе праздничные концерты, сопровождаемые показательными выступлениями по национальным видам спорта, состоятся 21 марта с 11:00 до 15:00 в парке имени С. Сейфуллина. Это ул. Шолохова, угол ул. Щербакова.

В Наурызбайском районе концертная программа состоится 22 марта с 11:00 до 15:00 на пр. Абая. Площадка расположена между пр. Алатау и ул. Строительная.

В Алмалинском районе ключевые мероприятия пройдут на площади "Астана":

21 марта с 11:00 до 22:00.

22 марта с 12:00 до 22:00 будет представлена праздничная программа, театрализованное шоу, выступление артистов цирка, игры по национальным видам спорта и другие.

На алматинском Арбате на пересечении пр. Жибек жолы и ул. Панфилова 21 марта с 11:00 до 19:00 состоится выступление актеров театра кукол, артистов народного жанра, а также книжная ярмарка и выставка ремесленников. 22 марта с 13:00 до 18:30 запланировано выступление этно-фольклорных коллективов.

Также на пешеходной улице Панфилова перед зданием КазНАИ им. Жургенова 21 марта с 11:00 до 18:00 будет праздничная программа театра кукол, популярных музыкальных коллективов и студентов Академии искусств. Там же 22 марта с 13:00 до 18:30 состоится концертная программа с участием творческих коллективов этнокультурных объединений, артистов "Алматы әуендері" и вокально-инструментального ансамбля.

В Медеуском районе 21 марта в 12:00 на площади им. Абая пройдет международный фестиваль "Nauryz Fest" в рамках празднования Наурыз мейрамы, который объединит культуру и традиции стран, празднующих Наурыз. Также здесь 21 и 22 марта с 19:00 до 22:00 с участием звезд эстрады состоится концерт.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, список мероприятий можно будет увидеть в Поиске Яндекса: достаточно кликнуть на праздничное изображение и появится кнопка "Список мероприятий". Расписание событий будет показываться также по запросам о празднике на русском или казахском языке: например, план на Наурыз или Наурыз қала жоспары.

Наурыз по-новому: какие мероприятия пройдут в Алматы в честь праздника.