Волонтер-режиссер Антикора снял фильм на тему коррупции и добропорядочности в Жамбылской области

Волонтер Антикоррупционной службы Жамбылской области выпустил полнометражные фильмы "Тәрбие лагері" и "Жеңімпаздар".

Режиссером данных фильмов является Елжан Жармухамедов, директор киноцентра Kaz production.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Фильмы созданы с целью формирования у молодежи таких качеств, как добропорядочность, справедливость, патриотизм, нетерпимость к коррупции.

Главную роль исполнил известный актер Рустем Жаныаманов. В свою очередь фильм "Тәрбие лагері" за короткое время с момента показа собрал более 1 млн просмотров и получил свыше 2 тыс. положительных отзывов.

"Полнометражные фильмы "Тәрбие лагері" и "Жеңімпаздар" будут способствовать воспитанию добросовестной молодежи и формированию добропорядочного общества. Для нашего государства, для нас, и, конечно же, для общества очень важно, чтобы молодежь была честной и добропорядочной", – отметил первый заместитель руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Жамбылской области Даурен Омаров.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Презентация фильмов была организована на базе вузов и школ, а также представлена вниманию учащихся общеобразовательных учреждений.

Фильм "Тәрбие лагері"

Фильм "Жеңімпаздар"