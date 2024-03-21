Волонтер-режиссер Антикора снял фильм на тему коррупции и добропорядочности в Жамбылской области
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Волонтер Антикоррупционной службы Жамбылской области выпустил полнометражные фильмы "Тәрбие лагері" и "Жеңімпаздар".
Режиссером данных фильмов является Елжан Жармухамедов, директор киноцентра Kaz production.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Фильмы созданы с целью формирования у молодежи таких качеств, как добропорядочность, справедливость, патриотизм, нетерпимость к коррупции.
Главную роль исполнил известный актер Рустем Жаныаманов. В свою очередь фильм "Тәрбие лагері" за короткое время с момента показа собрал более 1 млн просмотров и получил свыше 2 тыс. положительных отзывов.
"Полнометражные фильмы "Тәрбие лагері" и "Жеңімпаздар" будут способствовать воспитанию добросовестной молодежи и формированию добропорядочного общества. Для нашего государства, для нас, и, конечно же, для общества очень важно, чтобы молодежь была честной и добропорядочной", – отметил первый заместитель руководителя Департамента Антикоррупционной службы по Жамбылской области Даурен Омаров.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Презентация фильмов была организована на базе вузов и школ, а также представлена вниманию учащихся общеобразовательных учреждений.
Фильм "Тәрбие лагері"
Фильм "Жеңімпаздар"
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