Резиденция Кыдыр ата распахнула свои двери в Усть-Каменогорске

Для жителей и гостей Усть-Каменогорска устроили настоящий праздник. В Левобережном комплексе областного музея-заповедника сегодня было многолюдно. Горожане собрались на празднование Наурыз мейрамы.

Праздничный концерт прошел с участием солистов и творческих коллективов Восточного Казахстана. Гостем стал заслуженный деятель Республики Казахстан Нурлан Абдуллин.

Фото: пресс-центр ВКО

Все желающие могли познакомиться с уникальными экспонатами, которые хранятся в фондах музея-заповедника. Мастера декоративно-прикладного искусства представили свою продукцию на выставке-ярмарке.

Взрослые и дети могли поучаствовать в спортивных соревнованиях – стрельбе из лука, перетягивании каната, а также поиграть в казахскую национальную игру "Асыки".

Фото: пресс-центр ВКО

С главным праздником весны горожан поздравил аким ВКО Ермек Кошербаев. Глава региона отметил, что каждый день Наурыз мейрамы – особенный.

Кульминацией праздника стало открытие резиденции Кыдыр ата. Резиденция обустроена в национальном стиле, что позволяет окунуться в богатый мир культуры и традиций казахского народа.

Фото: пресс-центр ВКО

"Кыдыр ата – мифический персонаж, который приходит в ночь на 22 марта, приносит счастье и изобилие в каждый дом. Все люди с нетерпением его ждут, накрывают праздничный дастархан. Поздравляют всех жителей региона с весенним праздником Наурыз мейрамы", – рассказал руководитель Управления культуры ВКО Нурболат Ахметжанов.

Все желающие написали письмо Кыдыр ата. Юным гостям праздника с особыми потребностями вручили сертификаты и сладкие подарки. Конечно же, самым главным подарком стало весеннее настроение.

Фото: пресс-центр ВКО

"Наурыз – праздник обновления, мира и добра. Сегодня царит прекрасная атмосфера, мы радуемся наступлению весны, поздравляем друг друга с праздником", – поделилась жительница Усть-Каменогорска Светлана Шмурыгина.

Она пожелала всем здоровья, счастья, чтобы как можно чаще накрывался щедрый дастархан по хорошим поводам.