В Усть-Каменогорске установили два мировых рекорда по казахскому рукоделию

В Левобережном комплексе областного этнографического музея-заповедника прошел масштабный праздник ремесел, направленный на популяризацию духовного наследия предков, сообщает Zakon.kz.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов отметил, что подобные проекты являются фундаментом для воспитания молодежи и развития современной креативной индустрии региона.

Участие в фестивале приняли умельцы из Казахстана, России, Турции, Китая, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана и Татарстана. Гостям представили уникальные изделия: лоскутные одеяла курак, ковры и традиционную вышивку, в которых отражена многовековая преемственность народных техник и эстетики.

Фото: акимат ВКО

Рекорд из 789 курак корпе зафиксировали на левобережье Иртыша

Кульминацией праздника стало одновременное развертывание 789 одеял курак корпе. Это достижение официально зарегистрировали как новый международный рекорд, превзошедший показатели прошлого года, когда было представлено чуть более шестисот изделий.

Глава региона Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что мероприятие реализуется в рамках инициативы президента Касым-Жомарта Токаева по развитию креативной индустрии. По словам акима, каждое произведение прикладного искусства – это не просто труд мастера, а отражение духовного кода всего общества.

"В каждом узоре и орнаменте заложена своя история, мировоззрение и уклад жизни нашего народа. Если мы сможем донести это богатство до молодежи, подрастающее поколение будет не просто проводить время в телефонах, а расти с глубоким пониманием своих корней. Они осознают, как жили предки и какое великое наследие они нам оставили", – сказал Нурымбет Сактаганов.

Аким также обратил внимание на то, что национальное искусство неразрывно связано с бытом: от охотничьих собак пород тазы и тобет до традиций коневодства и стрельбы из лука. Именно эта духовная связь времен, по мнению руководства области, позволила предкам сохранить обширные земли и передать потомкам неисчерпаемый запас внутренней силы. В рамках фестиваля ремесленники также провели серию мастер-классов, раскрывая секреты древних техник изготовления национальных предметов быта.