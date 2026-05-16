#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
470.17
547.47
6.42
События

В Усть-Каменогорске установили два мировых рекорда по казахскому рукоделию

люди, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 10:40 Фото: акимат ВКО
В Левобережном комплексе областного этнографического музея-заповедника прошел масштабный праздник ремесел, направленный на популяризацию духовного наследия предков, сообщает Zakon.kz.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов отметил, что подобные проекты являются фундаментом для воспитания молодежи и развития современной креативной индустрии региона.

Участие в фестивале приняли умельцы из Казахстана, России, Турции, Китая, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана и Татарстана. Гостям представили уникальные изделия: лоскутные одеяла курак, ковры и традиционную вышивку, в которых отражена многовековая преемственность народных техник и эстетики.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 10:40

Фото: акимат ВКО

Рекорд из 789 курак корпе зафиксировали на левобережье Иртыша

Кульминацией праздника стало одновременное развертывание 789 одеял курак корпе. Это достижение официально зарегистрировали как новый международный рекорд, превзошедший показатели прошлого года, когда было представлено чуть более шестисот изделий.

курак корпе, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 10:40

Фото: акимат ВКО

Глава региона Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что мероприятие реализуется в рамках инициативы президента Касым-Жомарта Токаева по развитию креативной индустрии. По словам акима, каждое произведение прикладного искусства – это не просто труд мастера, а отражение духовного кода всего общества.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 10:40

Фото: акимат ВКО

"В каждом узоре и орнаменте заложена своя история, мировоззрение и уклад жизни нашего народа. Если мы сможем донести это богатство до молодежи, подрастающее поколение будет не просто проводить время в телефонах, а расти с глубоким пониманием своих корней. Они осознают, как жили предки и какое великое наследие они нам оставили", – сказал Нурымбет Сактаганов.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 10:40

Фото: акимат ВКО

Аким также обратил внимание на то, что национальное искусство неразрывно связано с бытом: от охотничьих собак пород тазы и тобет до традиций коневодства и стрельбы из лука. Именно эта духовная связь времен, по мнению руководства области, позволила предкам сохранить обширные земли и передать потомкам неисчерпаемый запас внутренней силы. В рамках фестиваля ремесленники также провели серию мастер-классов, раскрывая секреты древних техник изготовления национальных предметов быта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Резиденция Кыдыр ата распахнула свои двери в Усть-Каменогорске
16:07, 21 марта 2024
Резиденция Кыдыр ата распахнула свои двери в Усть-Каменогорске
Медвежата, медведица, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область
15:02, 28 марта 2025
Впервые в зоопарке Усть-Каменогорска родились сразу три медвежонка: объявлен конкурс на имена
конкурс в Шымкенте
19:27, 10 августа 2025
Финал республиканского конкурса "Мир Абая" состоялся в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Тайсон Фьюри
10:45, Сегодня
Олимпийский чемпион сделал неожиданное заявление о Джошуа перед боем с Фьюри
Джордж Сен Пьер
09:54, Сегодня
"Я не говорю "нет": Сент-Пьер высказался о возможном возвращении в клетку
Анатолий Малыхин
09:16, Сегодня
Легендарный российский боец Малыхин завершил карьеру после победы нокаутом
Геннадий Головкин
08:20, Сегодня
"Рекорд — сомнительный": аналитик разнёс статистику Дэвиса, приведя в пример Головкина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: