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Законодательство РК

Стрельбу в собственной квартире устроил житель Усть-Каменогорска

Стрельбу в собственной квартире устроил житель Усть-Каменогорска Фото: pixabay
Пальбу из винтовки и ружья в квартире устроил житель Усть-Каменогорска и получил за это срок в три года лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

В суде центра Восточно-Казахстанской области рассмотрели дело о отношении местного жителя, который летом этого года начал стрелять из гладкоствольного ружья и нарезной винтовки прямо в собственной квартире. Пули повредили мебель и дверь в соседней квартире, передает YK-news.

Как стало известно по результатам экспертизы, мужчина был с алкогольном опьянении. Об этом сообщили в суде в ходе заседания, когда выносили приговор.

Судья признал мужчину виновным по части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство". Суд назначил жителю города наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Кроме того, осужденному запрещено в течение десяти лет заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением, ношением и использованием огнестрельного оружия.

Ранее житель Костанайской области, убегая от полицейского преследования, открыл огонь из ружья по сотрудникам и совершил аварию на трассе.

Мария Мельникова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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