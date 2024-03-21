Правительство не поддержало идею депутатов о создании алиментного госфонда

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос, сообщил, что правительство не поддерживает идею о создании государственного алиментного фонда, передает Zakon.kz.

По его словам, эта идея обсуждается уже достаточно давно.

"Предлагаемая инициатива не поддерживается правительством по следующим основаниям. Государством уже принимаются меры по соблюдению прав и защите несовершеннолетних детей, в том числе на получение социальной помощи. При этом забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей (ст. 27 Конституции Республики Казахстан)", – говорится в ответе на запрос.

Олжас Бектенов считает, что создание фонда может привести к росту численности должников, искусственному увеличению расторжения браков, уклонению от исполнения родительских обязательств, при этом погашение задолженности уже перед фондом также останется спорным.

"Анализ зарубежного опыта свидетельствует, что создание такой структуры потребует выделения дополнительных средств из государственного бюджета (создание специальной структуры по управлению фондом, выделение дополнительных штатных единиц). Учитывая вышеизложенное, полагаем необходимым усилить действующие механизмы взыскания алиментов в рамках исполнительного производства", – говорится в ответе.

21 февраля 2024 года сообщалось, что депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов на пленарном заседании палаты предложил создать в Казахстане Государственный алиментный фонд. Он в своем запросе на имя премьер-министра сообщил, что к депутатам продолжают поступать многочисленные обращения от женщин, которые не могут взыскать алименты с отцов их общих детей.