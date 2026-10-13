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Общество

Завершить оцифровку общежитий до конца учебного года обещают в правительстве РК

Общежитие, студенческое жилье, студенты, комната студентов, комната студента, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 16:35 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о проводимой правительством работе по оцифровке студенческих общежитий, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, до конца 2026 года будут сформированы единые архитектурные, технологические, функциональные и иные требования к цифровизации процессов управления общежитиями. Они будут применяться во всех организациях высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО. – Прим. ред).

"На сегодняшний день ряд ОВПО, в том числе Карагандинский индустриальный университет, Карагандинский технический университет имени А. Сагинова, Рудненский индустриальный университет, Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева, Satbayev University, Торайгыров университет и другие используют цифровые решения при распределении мест в общежитиях и предоставлении других услуг, включая выбор комнат, учет проживающих, заключение договоров и т. д. Планируется, что до конца 2026-2027 учебного года цифровизация общежитий и всех внутренних процессов будет полностью завершена на уровне ОВПО", – говорится в ответе премьера.

Он также напомнил, что с 2027-2028 учебного года предусмотрено поэтапное обеспечение централизованного учета и консолидации данных о распределении мест и заселении в общежития на базе Единой платформы высшего образования, а также централизованного приема заявлений через портал "электронного правительства".

Ранее мы писали, что в Казахстане изменились правила размещения госзаказа на обеспечение студентов местами в общежитиях.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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