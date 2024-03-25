Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики 26 марта в трех городах РК

Фото: pixabay

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 26 марта во вторник в Караганде, Алматы и Астане, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: