Синоптики предупредили о паводках 26 марта в четырех областях страны

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 26 марта. По прогнозам синоптиков, в Актюбинской, Костанайской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях возможны паводки, сообщает Zakon.kz.

В период с 26 по 29 марта по Костанайской области в связи с прогнозом положительных температур воздуха (ночью до +2°C, днем +5+13°C), выпадением осадков, преимущественно в виде дождя, ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, ослабление ледового режима и подъемы уровней воды на реках области. При этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

В период с 26 по 28 марта в связи с прогнозом положительных температур и ожидаемыми осадками в виде дождя, а также интенсивным снеготаянием по городу Актобе и Актюбинский области возможны подтопления талыми водами. Началось ослабление ледового режима и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Примечание: при интенсивном снеготаянии и ожидаемых осадках в виде дождя возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных по городу Актобе и Актюбинский области.

В период с 26 по 29 марта на территории Абайской и Восточно-Казахстанской областей, в связи с прогнозом 26 марта на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области и 28 марта на западе, севере, юге области Абай осадков, преимущественно в виде дождя, а также дальнейшим повышением температурного фона, продолжится интенсивное снеготаяние, ожидаются подъемы уровней воды и ослабление ледового режима на реках областей, формирование таловых и склоновых стоков. При этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

Остальные штормовые предупреждения

В Астане ночью и утром прогнозируется туман.

В Западно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке области – туман. Ветер до 15-20 м/с. В Уральске временами сильный дождь. Ночью и утром туман. Ветер – 18 м/с.

Ночью и утром на севере, западе, востоке Акмолинской области и в областном центре – Кокшетау ожидается туман.

Днем на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области гроза. Ветер до 15-20 м/с. В Шымкенте в конце дня гроза. В Туркестане днем гроза, ветер при грозе 15-20 м/с.

Днем на большей части Кызылординской области ожидается дождь. Днем в центре области шквал, гроза. Ветер до 15-20 м/с. В Кызылорде днем гроза, ветер – 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается туман, гололед. Ветер до 15-20 м/с. В Актобе порывы ветра до 15 м/с.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза. На западе, юге области туман. Ветер до 15-20 м/с, временами 25 м/с. В Актау порывы ветра 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области туман. Ветер в горных районах области – 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром туман.

Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области сильный дождь. На западе, юге, востоке области туман. Ветер до 15-20 м/с. В Атырау временами сильный дождь. Ночью и утром туман. Ветер до 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. В Усть-Каменогорске ночью осадки (дождь, снег).

На западе, юге Костанайской области туман. Ветер до 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области туман.