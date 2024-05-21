Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики 22 мая в трех городах РК

Фото: pixabay

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые в среду 22 мая ожидаются в Актобе, Атырау и Алматы, сообщает Zakon.kz.

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