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В каких городах РК 19 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В каких городах РК 19 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 02:15 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые во вторник 19 марта ожидаются Атырау, Актобе, Алматы, Темиртау и ночью в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что с 19 по 21 марта на большей части страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

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