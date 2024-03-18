В каких городах РК 19 марта ожидаются неблагоприятные метеоусловия

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В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые во вторник 19 марта ожидаются Атырау, Актобе, Алматы, Темиртау и ночью в Караганде, сообщает Zakon.kz.

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