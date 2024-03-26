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Когда Казахстан сможет отказаться от импорта сахара, рассказал глава МСХ

МСХ, Казахстан, Айдарбек Сапаров , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 15:24 Фото: gov.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на пресс-конференции в правительстве 26 марта 2024 года рассказал, когда Казахстан сможет обеспечить внутреннюю потребность в сахаре, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минсельхоза рассказал, когда Казахстан сможет отказаться от импорта сахара, в том числе российского.

"Поднять сахарную отрасль с первого же года сложно, надо признать. Поэтому президент дал поручение увеличить посевные площади сахарной отрасли. В этом году на 12 тыс. га увеличиваем. Для этого нужно подготовить почву, полностью соблюдать технологии, приобрести технику, заводы модернизировать. Эта работа проводится пошагово. В течение пяти лет, мы думаем, обеспеченность сахаром до 60% доведем", – заявил Айдарбек Сапаров.

Он напомнил, что в Казахстане был разработан комплексный план развития сахарной отрасли. В его рамках был внесен ряд изменений, в том числе увеличена господдержка.

"На сегодня у нас полные склады затоварены, 80 тыс. тонн сахара имеется – 60 тыс. тонн на заводе и 20 тыс. тонн в стабилизационных фондах и "Продкорпорации". Запас сахара есть. Кроме того, у нас есть лимит на 300 тыс. тонн, мы можем без пошлины сахара завезти в Казахстан", – заверил Айдарбек Сапаров.

Ранее министр сельского хозяйства озвучил причину массового падежа лошадей в Улытауской области. Айдарбек Сапаров заверил, что МСХ этим вопросом занимается серьезно.

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