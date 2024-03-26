Кто несет ответственность за падеж лошадей в Улытауской области, озвучили в Минсельхозе

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на пресс-конференции в правительстве 26 марта озвучил причину массового падежа лошадей в Улытауской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что МСХ этим вопросом занимается серьезно.

"С 1 марта мы выехали в Улытаускую область. На сегодня там находятся вице-министр, директор департамента животноводства. На самом деле, из-за сложных погодных условий есть падеж лошадей. Во-первых, осенью, когда мы проводили работу по заготовке кормов, все области отчитались, что 100% заготовили корма. За это на местах отвечают акимы районов и сельских округов, несут ответственность тоже. Кроме этого, области Улытау было выделено 1,4 млрд тенге субсидий на корма, которые были использованы тоже на заготовку кормов", – добавил он.

По его словам, на сегодня зафиксирован падеж 360 голов.

"Работа в Улытауской области продолжается. Вице-министр там находится, считает, сколько голов. Я скажу, что ответственность не только за акиматами, но и за владельцами. Они должны отвечать за содержание, за заготовку кормов. Если были проблемы с заготовкой кормов, они должны были обратиться в сельский или районный акимат. Здесь они должны были принять решения. По отчету все отчитались, что на 100% заготовили корма. Если в области этот вопрос не решается, из соседних областей мы могли бы доставить корма. На сегодняшний день выявлен падеж 360 голов. Мы сегодня не можем найти хозяев. У нас есть база идентификации сельскохозяйственных животных. В этой базе эти лошади не числятся. То есть, получается, скот бродячий, отпустили, никто не смотрит. Они должны платить за каждое поголовье. Поэтому здесь тоже есть вопросы к владельцам животных. Нельзя так, все-таки ответственность должна быть", – указал Сапаров.

9 февраля в Карагандинской области была зафиксирована массовая гибель лошадей от неизвестной инфекции.

Уже 1 марта массовый падеж лошадей зафиксировали в Акмолинской области. Тогда от истощения пал молодняк и старые животные. 3 марта падеж лошадей также случился в Улытауской области.

26 марта министр сельского хозяйства рассказал, стоит ли ожидать роста цен на конину из-за массового падежа лошадей в некоторых регионах Казахстана.