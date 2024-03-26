Сколько казахстанских абитуриентов сдали мартовское ЕНТ

Промежуточные итоги мартовского единого национального тестирования (ЕНТ) опубликовало 26 марта 2024 года Министерство науки и высшего образования (МНВО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с момента старта мартовского ЕНТ тестирование сдали около 82 тыс. человек, из которых:

74,2% абитуриентов – на казахском языке;

25,7% – на русском;

81 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 73% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68 баллов.

Наибольшее количество тестируемых выбрали комбинации предметов "Математика – Физика" и "Биология – Химия" (по 17% сдающих). Также в топ-3 вошла комбинация "Математика – Информатика", ее сдали 12%. Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия – Физика", ее сдали 103 человека.

"За три недели максимальный балл составил 137 баллов. В целом 59 тестируемых по стране набрали более 130 баллов. Стоит отметить, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей". Пресс-служба МНВО РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане мартовское ЕНТ продлится до 30 марта 2024 года. Всего на участие в тестировании принято 118 505 заявлений.