Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько казахстанских абитуриентов сдали мартовское ЕНТ

Сколько казахстанских абитуриентов сдали мартовское ЕНТ, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 18:02 Фото: Zakon.kz
Промежуточные итоги мартовского единого национального тестирования (ЕНТ) опубликовало 26 марта 2024 года Министерство науки и высшего образования (МНВО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с момента старта мартовского ЕНТ тестирование сдали около 82 тыс. человек, из которых:

  • 74,2% абитуриентов – на казахском языке;
  • 25,7% – на русском;
  • 81 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 73% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 68 баллов.

Наибольшее количество тестируемых выбрали комбинации предметов "Математика – Физика" и "Биология – Химия" (по 17% сдающих). Также в топ-3 вошла комбинация "Математика – Информатика", ее сдали 12%. Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия – Физика", ее сдали 103 человека.

"За три недели максимальный балл составил 137 баллов. В целом 59 тестируемых по стране набрали более 130 баллов. Стоит отметить, что после завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей".Пресс-служба МНВО РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане мартовское ЕНТ продлится до 30 марта 2024 года. Всего на участие в тестировании принято 118 505 заявлений.

Читайте также

Какой будет погода в Казахстане 27 марта
Какой будет погода в Казахстане 27 марта
Когда начнется прием документов на зачисление в первые классы по Казахстану
Когда начнется прием документов на зачисление в первые классы по Казахстану
Динара Халдарова
Министерство науки и высшего образования РК Образование Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь
Сильный дождь, грозу и туман прогнозируют в Казахстане 26 марта
землетрясение
Четыре афтершока произошли близ Алматы за двое суток
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в &quot;Крокусе&quot;
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Запущенный с Байконура корабль &quot;Союз МС-25&quot; причалил к МКС
Запущенный с Байконура корабль "Союз МС-25" причалил к МКС
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: