Сколько человек сдали мартовское ЕНТ и на каком языке – промежуточные итоги

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана 16 марта 2026 года предоставила промежуточные итоги мартовского Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, за две недели мартовское ЕНТ прошли более 67 тыс. человек.

"66,99% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 32,88% – на русском и 85 человек – на английском. По итогам двух недель тестирования 61% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 59 баллов. Максимальный результат – 136 баллов". Пресс-служба МНВО РК

Отмечается, что значительное внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 192 абитуриент с ООП.

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

По данным министерства, за две недели проведения ЕНТ выявлено 117 нарушения правил:

69 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов;

еще 48 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы;

факты выявления подставных лиц отсутствуют.

После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

Отметим, что всего на участие в мартовском тестировании принято около 184 тыс. заявлений.

В Казахстане ЕНТ стартовало 2 марта и продлится до 6 апреля 2026 года.