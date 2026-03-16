Сколько человек сдали мартовское ЕНТ и на каком языке – промежуточные итоги
Согласно предоставленной информации, за две недели мартовское ЕНТ прошли более 67 тыс. человек.
"66,99% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 32,88% – на русском и 85 человек – на английском. По итогам двух недель тестирования 61% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 59 баллов. Максимальный результат – 136 баллов".Пресс-служба МНВО РК
Отмечается, что значительное внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 192 абитуриент с ООП.
Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.
По данным министерства, за две недели проведения ЕНТ выявлено 117 нарушения правил:
- 69 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов;
- еще 48 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы;
- факты выявления подставных лиц отсутствуют.
После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.
Отметим, что всего на участие в мартовском тестировании принято около 184 тыс. заявлений.
В Казахстане ЕНТ стартовало 2 марта и продлится до 6 апреля 2026 года.