Появились промежуточные итоги январского ЕНТ

Министерство науки и высшего образования (МНВО) РК предоставило промежуточные итоги январского единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, около 15 тыс. человек сдали тестирование с момента старта январского ЕНТ. Из них 67% абитуриентов сдали на казахском языке, 32,9% – на русском, 13 человек – на английском языке.

"Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 67% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 59 баллов. Максимальный балл – 133", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook МНВО РК 22 января.

Как отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев, завершилась первая неделя проведения январского ЕНТ, которое продлится до 10 февраля.

"Напомню, всего на участие в тестировании принято 136 тыс. заявлений. На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 19% сдали комбинацию предметов "Математика-Физика". 14% сдающих выбрали комбинацию "Биология-Химия". Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", ее сдали 22 человека". Руслан Емелбаев

В ведомстве напомнили, что были созданы комфортные условия для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП). Благодаря этому за первую неделю в ЕНТ приняли участие 52 абитуриента с ООП.

"На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции". Пресс-служба МНВО РК

На сегодняшний день возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 12 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 5 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

"После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы", – отметили в пресс-службе МНВО РК.

В Казахстане январское ЕНТ стартовало 18 января и будет проходить до 10 февраля 2024 года.

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