Депутат потребовал принять конкретные меры после теракта в "Крокус Сити Холле"

Депутаты фракции Amanat направили запрос премьер-министру страны с просьбой проверить все концертные залы на безопасность после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Мажилиса Айдоса Сарыма, Казахстан должен изучить и извлечь необходимые уроки из произошедшего.

"Как показывает анализ событий, непосредственно от террористического нападения погибло около трети жертв трагедии, тогда как остальные человеческие потери были связаны с сопутствующими ему пожару и панике, несогласованности действий силовых структур и организаторов мероприятия", – отметил Айдос Сарым.

В связи с этим депутат попросил премьер-министра страны обратить внимание на усиление государственного контроля за строительством и обязательной госприемки строящихся культурно-массовых и спортивных сооружений, начиная от используемых материалов и заканчивая вопросами обеспечения безопасности граждан и персонала в ходе их эксплуатации.

"Уже сегодня следует пересмотреть алгоритмы проведения и регламентации культурно-массовых, спортивных мероприятий по всей стране, более четко и ясно прописать механизмы взаимодействия их организаторов с правоохранительными органами и службами экстренной помощи", – добавил Айдос Сарым.

Мажилисмен подчеркнул, что каждый концертный зал, спортивное сооружение в стране должны иметь четкие планы на случаи возникновения чрезвычайных ситуаций, а персонал должен проходить обучение и регулярный инструктаж накануне массовых событий.

"Во время мероприятий залы и помещения не должны превращаться в смертельные ловушки для граждан, организаторы должны нанимать при необходимости дополнительный персонал, привлекать органы внутренних дел и ЧС для обеспечения беспрепятственного доступа, а также в случае необходимости безопасной экстренной эвакуации людей. Важно составить детальные графики и провести в подобных залах и сооружениях противопожарные и иные учения, тренировки с персоналом, а также при необходимости с участием учащихся, школьников и студентов, которым надо прививать соответствующую правовую культуру и навыки обеспечения собственной и общественной безопасности", – заявил депутат.

Фракция также предложила провести аудит наиболее посещаемых культурно-спортивных сооружений и залов на предмет их антитеррористической и противопожарной безопасности.



22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".