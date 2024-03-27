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Мажилисмен раскритиковал правительство и акиматы из-за подготовки к паводкам

Паводки, критика, Мажилис, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 13:06 Фото: Zakon.kz
Депутат Сергей Пономарев направил свой запрос первому заместителю премьер-министра Роману Скляру. Он требует улучшить работу по подготовке к паводковому периоду в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат подчеркнул, что глава государства Касым-Жомарт Токаев обращает внимание на принятие правительством и акимами оперативных мер по недопущению урона жизненным интересам населения в районах, где прогнозируются паводки.

"Сегодня Казахстан уже подвергся паводкам, страдают жители Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областей. Близ Астаны в селе Коянды подтоплены дома. В Костанайской области несколько деревень затапливаются ежегодно. Кое-где подтоплены школы. В Маркакольском, Катон-Карагайском и Алтайском районах Восточно-Казахстанской области высота снега достигает двух метров. Речки не вмещают объема прибывающей воды", – заявил Сергей Пономарев. 

Он дополнил, что в депутатском запросе Тумашинова три недели назад об этом предупреждали. Но сегодняшние факты показывают, что ни правительство, ни акиматы не готовы предупредить беду.

"А ведь есть положительный опыт, когда из года в год затапливаемые поселки местные власти обносили дамбой, не давая воде хлынуть внутрь. На этот час сложилась ситуация, когда в зоне риска подтопления 217 населенных пунктов, а это более 86 тысяч домов. Один затопленный дом – это уже беда, а мы сегодня рискуем жизнью без малого полумиллиона человек", – сказал Пономарев. 

По его мнению, это связано с недостатком системной подготовительной работы, прежде всего по созданию и поддержанию системы гидротехнических сооружений, что должна находиться в постоянной готовности и исправном состоянии. Их сеть требует постоянного наблюдения, ухода, ремонта и, самое главное, обновления.

"Отмечу, по данным МЧС, на февраль этого года по стране требуют ремонта 537 гидротехнических сооружений, восемь из них – бесхозные. Более 200 плотин не имеют паспортов, и уровень их технической безопасности не определен. Остается проблема незаконной застройки в водоохранной полосе", – сказал мажилисмен.  

Сергей Пономарев заявил, что Министерству водных ресурсов и ирригации необходимо разработать план модернизации и ремонта гидротехнических сооружений, чтобы количество аварийных объектов из года в год не росло, а уменьшалось.

"Также министерству нужно запустить механизм, ускоряющий разработку ПСД по возведению и ремонту гидротехнических сооружений; обеспечить водохранилища, имеющиеся плотины техническими паспортами. В свою очередь Министерству финансов с местными исполнительными органами дать предложения по финансированию перечисленных выше проектов с приоритетом выделения средств аварийным объектам", – потребовал депутат. 

По его словам, Министерству по чрезвычайным ситуациям следует обеспечить эффективное взаимодействие всех государственных и общественных структур для спасения и оказания помощи попавших в беду людей.

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Карагандинской, Улытауской и Атырауской областях возможны паводки. 

27 марта в Аягозском районе Абайской области из-за повышения уровня воды в реке Аягоз смыло мост. 

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