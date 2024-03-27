Река разрушила мост в Абайской области

В Аягозском районе Абайской области смыло мост, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 27 марта в ДЧС региона, на 20-м км дороги местного значения Аягоз – Бозай из-за повышения уровня воды в реке Аягоз смыто дорожное полотно моста. Транспортного сообщения через мост в настоящее время нет. Сотрудники полиции установили на подъезде ограничительные знаки и организовали дежурство.

Ведутся восстановительные работы.

Для переправы населения через реку Аягоз задействованы сотрудники ДЧС, которые при необходимости будут помогать людям с помощью плавсредств.

Акимат Аягозского района объявил ЧС местного масштаба.

В ночь на 27 марта в городе Аягозе произошел перелив воды через русло реки Аягоз. В результате подтопило пять дворовых участков.