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Река разрушила мост в Абайской области

Река разрушила мост в Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 11:36 Фото: ДЧС Абайской области
В Аягозском районе Абайской области смыло мост, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 27 марта в ДЧС региона, на 20-м км дороги местного значения Аягоз – Бозай из-за повышения уровня воды в реке Аягоз смыто дорожное полотно моста. Транспортного сообщения через мост в настоящее время нет. Сотрудники полиции установили на подъезде ограничительные знаки и организовали дежурство.

Ведутся восстановительные работы. 

Для переправы населения через реку Аягоз задействованы сотрудники ДЧС, которые при необходимости будут помогать людям с помощью плавсредств.

Акимат Аягозского района объявил ЧС местного масштаба.

В ночь на 27 марта в городе Аягозе произошел перелив воды через русло реки Аягоз. В результате подтопило пять дворовых участков. 

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Ирина Капитанова
Абайская область Аягоз
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