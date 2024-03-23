В трех областях Казахстана ожидаются паводки

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 24 марта. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Карагандинской, Улытауской и Атырауской областях возможны паводки, сообщает Zakon.kz.

В связи с прогнозом дальнейшего повышения дневных температур воздуха в период с 24 по 29 марта 2024 года в Караганде, Жезказгане и Карагандинской и Улытауской областях ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на южных реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

В связи с сохранением положительного температурного фона в период с 24 по 26 марта 2024 года в Атырауской области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на малых реках (Кызылкогинский, Жылыойский районы) и при этом возможны разливы и подтопления.

Штормовое предупреждение на 24 марта

На западе, юге Улытауской области ожидается туман.

На юге, востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер днем на севере, востоке области до 15-20 м/с. В Кокшетау порывы ветра 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области и в областном центре – Уральске – ожидается туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

Ночью в центре, на востоке Актюбинской области ожидается гололед. На севере, западе области – туман.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер днем на севере, востоке области до 15-20 м/с. В Костанае также ночью и утром ожидается туман. Ветер 15-20 м/с.

Днем на западе, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, востоке области – туман.

Ночью на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер днем 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер до 15-20 м/с.

В центре, на севере Кызылординской области и в областном центре – Кызылорде – ожидается туман.

На юге Павлодарской области ожидается туман.

Также "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 24 марта.