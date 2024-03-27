"Индийский Месси", живущий в Алматы, покоряет футбольными трюками

Выходец из Индии, обучающийся в алматинском университете, восхищает мировые соцсети невероятными трикшотами, сообщает Zakon.kz.

22-летний Шах Хузаиб из индийского Кашмира обучается в Алматы на медика на международном факультете Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова. При этом он является автором более 400 невероятных футбольных трикшотов. Талант парня даже оценили в индийской Книге рекордов, рассказали в университете.





Парень умеет "загонять" футбольный мяч пяткой в баскетбольную корзину, закидывать мяч ногой в портфель за своей спиной или забивать "гол" в находящуюся в движении покрышку.









Футболом Шах Хузаиб заинтересовался в 2016 году, увидев разные трикшоты в интернете. Ему захотелось повторить трюки, и тогда парень стал тренироваться сам. Популярным в Индии он стал во время локдауна из-за COVID-19, когда начал публиковать видео в соцсетях. Эти ролики репостнули индийский футболист Бхайчунг Бхутия, актер Сунил Шетти и немецкий футболист Тони Кроос. В 2021 году Шах Хузаиб прошел прослушивание на шоу "В Индии есть талант" и получил награду от вице-губернатора Маноджа Сингха.





А 5 февраля 2023 года Шах установил индийский рекорд в номинации "Максимальное количество ударов футбольным мячом в корзину за 30 секунд", успев забить восемь голов в лежащие корзины.

"Футбол сочетает в себе индивидуальное мастерство, стратегию и командную работу. Мне нравится испытывать волнение от игры и то, как она объединяет людей. Трюки добавляют в футбол элементы креативности и изыска", – делится Шах.

К слову, в обычный футбол он тоже играет, зачастую в позиции в центре поля. Его кумиром стал Лионель Месси.



"Я восхищаюсь Лионелем Месси за его невероятный талант, трудолюбие, доброту, его стиль игры и скромность", – рассказал парень.

В КазНМУ он обучается по специальности "Общая медицина" с ноября 2023 года.





"Я решил получить зарубежное образование и остановил свой выбор на Казахстане. Ваша страна очень красивая. Здесь высокий уровень медицинского образования и есть много хороших мест для футбольной практики", – поделился Шах.

Парень мечтает стать рекордсменом Гиннесса и получить мировое признание.

