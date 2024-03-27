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"Индийский Месси", живущий в Алматы, покоряет футбольными трюками

Как индийский Месси покоряет мировые соцсети, Казахстан, медицина, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 15:19 Фото: КазНМУ им. Асфендиярова
Выходец из Индии, обучающийся в алматинском университете, восхищает мировые соцсети невероятными трикшотами, сообщает Zakon.kz.
22-летний Шах Хузаиб из индийского Кашмира обучается в Алматы на медика на международном факультете Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова. При этом он является автором более 400 невероятных футбольных трикшотов. Талант парня даже оценили в индийской Книге рекордов, рассказали в университете.

Парень умеет "загонять" футбольный мяч пяткой в баскетбольную корзину, закидывать мяч ногой в портфель за своей спиной или забивать "гол" в находящуюся в движении покрышку. 


Футболом Шах Хузаиб заинтересовался в 2016 году, увидев разные трикшоты в интернете. Ему захотелось повторить трюки, и тогда парень стал тренироваться сам. Популярным в Индии он стал во время локдауна из-за COVID-19, когда начал публиковать видео в соцсетях. Эти ролики репостнули индийский футболист Бхайчунг Бхутия, актер Сунил Шетти и немецкий футболист Тони Кроос. В 2021 году Шах Хузаиб прошел прослушивание на шоу "В Индии есть талант" и получил награду от вице-губернатора Маноджа Сингха.

А 5 февраля 2023 года Шах установил индийский рекорд в номинации "Максимальное количество ударов футбольным мячом в корзину за 30 секунд", успев забить восемь голов в лежащие корзины.
"Футбол сочетает в себе индивидуальное мастерство, стратегию и командную работу. Мне нравится испытывать волнение от игры и то, как она объединяет людей. Трюки добавляют в футбол элементы креативности и изыска", – делится Шах.
К слову, в обычный футбол он тоже играет, зачастую в позиции в центре поля. Его кумиром стал Лионель Месси.
"Я восхищаюсь Лионелем Месси за его невероятный талант, трудолюбие, доброту, его стиль игры и скромность", – рассказал парень.
В КазНМУ он обучается по специальности "Общая медицина" с ноября 2023 года. 

"Я решил получить зарубежное образование и остановил свой выбор на Казахстане. Ваша страна очень красивая. Здесь высокий уровень медицинского образования и есть много хороших мест для футбольной практики", – поделился Шах. 
Парень мечтает стать рекордсменом Гиннесса и получить мировое признание.

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