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Законодательство РК

Еще одна болезнь может официально появиться в Казахстане

лудоманию могут включить в перечень заболеваний, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 17:38 Фото: freepik
Лудоманию могут официально зарегистрировать как болезнь. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил депутат Елнур Бейсенбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма вошла в законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.

"В рамках законопроекта мы хотим в понятийный аппарат закона и в целом во все законы о здоровье внести такое понятие, как "лудомания". Это уже надо лечить, как болезнь", – сказал депутат Елнур Бейсембаев.

По словам мажилисмена, некоторые реабилитационные центры, занимающиеся лечением игромании, работают незаконно. Поэтому эту деятельность необходимо урегулировать.

Соответствующий законопроект депутаты Мажилиса приняли в работу 20 марта. В рамках законопроекта депутаты предлагают ввести возрастные ограничения на участие в азартных играх и полный запрет рекламы букмекерских контор и казино.

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Тамила Языкова
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