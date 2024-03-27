Еще одна болезнь может официально появиться в Казахстане

Фото: freepik

Лудоманию могут официально зарегистрировать как болезнь. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил депутат Елнур Бейсенбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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