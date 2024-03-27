Еще одна болезнь может официально появиться в Казахстане
Фото: freepik
Лудоманию могут официально зарегистрировать как болезнь. Об этом в кулуарах Мажилиса заявил депутат Елнур Бейсенбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Такая норма вошла в законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.
"В рамках законопроекта мы хотим в понятийный аппарат закона и в целом во все законы о здоровье внести такое понятие, как "лудомания". Это уже надо лечить, как болезнь", – сказал депутат Елнур Бейсембаев.
По словам мажилисмена, некоторые реабилитационные центры, занимающиеся лечением игромании, работают незаконно. Поэтому эту деятельность необходимо урегулировать.
Соответствующий законопроект депутаты Мажилиса приняли в работу 20 марта. В рамках законопроекта депутаты предлагают ввести возрастные ограничения на участие в азартных играх и полный запрет рекламы букмекерских контор и казино.
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