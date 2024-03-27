Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полный запрет на рекламу, возрастные ограничения: как в Казахстане планируют бороться с игроманией

Как в Казахстане намерены бороться с игроманией, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 16:26 Фото: freepik
В Мажилисе презентовали законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, в который включили ряд важных поправок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Во время презентации депутат Елнур Бейсенбаев отметил, что эпидемия игромании уже начинает угрожать безопасности страны. По его словам, основная причина в том, что азартные игры слишком доступны для общественности, а также широко рекламируются в интернете. В связи с этим депутаты разработали ряд поправок, которые, по их мнению, могут изменить текущую ситуацию с игроманией в стране.

В частности, депутаты предлагают ввести полный запрет на рекламу букмекерских контор и казино на фасадах зданий, в транспортных средствах, на интернет-ресурсах, официальных сайтах, телеканалах и радио, в периодических печатных изданиях и кино. Также запретить раздачу лотерейных билетов и установку лотерейных терминалов в жилых домах и зданиях, где расположены детские, образовательные, медицинские и религиозные организации.

"Помимо этого, предлагается установить административную ответственность для юридических лиц за допущение к азартным играм и пари граждан в возрасте до 25 лет в виде штрафа в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге). В случае, если такие нарушения будут выявлены повторно в течение года, то по законопроекту будет приостановлено действие лицензии", – заявил депутат Елнур Бейсенбаев.

Кроме того, депутаты Мажилиса предлагают рассмотреть введение ограничений на участие в азартных играх для должников по алиментам и имеющим долги по кредитам.

Соответсвующий законопроект депутаты Мажилиса приняли в работу 20 марта. Сам проект закона был инициирован депутатами Парламента по поручению президента. 

Читайте также

В Астане началось главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
В Астане началось главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
В Алматы сократилась площадь карантинной зоны с опасными растениями и насекомыми
В Алматы сократилась площадь карантинной зоны с опасными растениями и насекомыми
Тамила Языкова
Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Одностороннее движение по улице Ескараева в Алматы
Одну из улиц в Алматы сделают односторонней
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Фейковый комментарий Токаева рассылают в Казнете
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: