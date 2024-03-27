Полный запрет на рекламу, возрастные ограничения: как в Казахстане планируют бороться с игроманией

В Мажилисе презентовали законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, в который включили ряд важных поправок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Во время презентации депутат Елнур Бейсенбаев отметил, что эпидемия игромании уже начинает угрожать безопасности страны. По его словам, основная причина в том, что азартные игры слишком доступны для общественности, а также широко рекламируются в интернете. В связи с этим депутаты разработали ряд поправок, которые, по их мнению, могут изменить текущую ситуацию с игроманией в стране.

В частности, депутаты предлагают ввести полный запрет на рекламу букмекерских контор и казино на фасадах зданий, в транспортных средствах, на интернет-ресурсах, официальных сайтах, телеканалах и радио, в периодических печатных изданиях и кино. Также запретить раздачу лотерейных билетов и установку лотерейных терминалов в жилых домах и зданиях, где расположены детские, образовательные, медицинские и религиозные организации.

"Помимо этого, предлагается установить административную ответственность для юридических лиц за допущение к азартным играм и пари граждан в возрасте до 25 лет в виде штрафа в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге). В случае, если такие нарушения будут выявлены повторно в течение года, то по законопроекту будет приостановлено действие лицензии", – заявил депутат Елнур Бейсенбаев.

Кроме того, депутаты Мажилиса предлагают рассмотреть введение ограничений на участие в азартных играх для должников по алиментам и имеющим долги по кредитам.

Соответсвующий законопроект депутаты Мажилиса приняли в работу 20 марта. Сам проект закона был инициирован депутатами Парламента по поручению президента.