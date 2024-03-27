Аэропорт Актобе восстановил работу

Аэропорт Актобе 27 марта восстановил работу после того, как его затопили талые воды, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, в течение дня на территории воздушной гавани спасатели региона откачивали воду.





"Местные исполнительные органы в свою очередь произвели искусственный разрыв участка автодороги областного значения. Это позволило отвести скопившиеся талые воды. При этом имеется альтернативный объезд", – говорится в сообщении.

В настоящее время авиарейсы возобновлены.

Ранее сообщалось, что талые воды повлияли на работу аэропорта в Актобе. Из-за подтопления воздушная гавань была закрыта на прием и выпуск рейсов.