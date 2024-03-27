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Аэропорт Актобе восстановил работу

Аэропорт Актобе восстановил работу , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 22:55 Фото: pixabay
Аэропорт Актобе 27 марта восстановил работу после того, как его затопили талые воды, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, в течение дня на территории воздушной гавани спасатели региона откачивали воду.


"Местные исполнительные органы в свою очередь произвели искусственный разрыв участка автодороги областного значения. Это позволило отвести скопившиеся талые воды. При этом имеется альтернативный объезд", – говорится в сообщении.

В настоящее время авиарейсы возобновлены.

Ранее сообщалось, что талые воды повлияли на работу аэропорта в Актобе. Из-за подтопления воздушная гавань была закрыта на прием и выпуск рейсов. 

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Диана Абдуллаева
Актобе
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