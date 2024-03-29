Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Автодороги затопило в двух областях Казахстана

Автодороги затопило в двух областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 00:30 Фото: АО "КазАвтоЖол"
В Акмолинской области 29 марта талые воды затопили автодорогу республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Акмолинской области, в связи с повышением температуры воздуха и резким таянием снега произошел перелив талых вод через проезжую часть автодороги республиканского значения Макинск – Аксу – Торгай.

"Альтернативной дороги нет, угроза подтопления населенного пункта отсутствует. На месте организовано круглосуточное дежурство сотрудниками местной полицейской службы", – говорится в сообщении.

Также дороги затопило в Карагандинской области.

Как сообщил Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол", 29 марта в 21:30 в связи с переливом талых вод и угрозой для безопасного проезда автотранспорта ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодорог:

  • Астана – Кабанбай Батыра – Нура – Темиртау – км. 101-266, участок п. Нура – г. Темиртау.
  • Караганда – Аягоз – Бугаз – км. 17-45, участок г. Караганда – п. Бастау.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской и Улытауской областях ограничили движение на дорогах из-за перелива талых вод.

Читайте также

Льдину с рыбаком унесло на Алаколе, он погиб
Льдину с рыбаком унесло на Алаколе: мужчина погиб
Казахстанец, кредит, сестра, мошенничество
Казахстанец оформил на родную сестру кредиты на два миллиона тенге
Лавины в горах Алматы
Крупные лавины сошли в горах Алматы
Диана Абдуллаева
Акмолинская область Карагандинская область Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
штормовое предупреждение
Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана
Зачем Алматы искусственное озеро
Зачем Алматы искусственное озеро в самом центре города
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: