Автодороги затопило в двух областях Казахстана

В Акмолинской области 29 марта талые воды затопили автодорогу республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Акмолинской области, в связи с повышением температуры воздуха и резким таянием снега произошел перелив талых вод через проезжую часть автодороги республиканского значения Макинск – Аксу – Торгай.

"Альтернативной дороги нет, угроза подтопления населенного пункта отсутствует. На месте организовано круглосуточное дежурство сотрудниками местной полицейской службы", – говорится в сообщении.

Также дороги затопило в Карагандинской области.

Как сообщил Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол", 29 марта в 21:30 в связи с переливом талых вод и угрозой для безопасного проезда автотранспорта ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке автодорог:

Астана – Кабанбай Батыра – Нура – Темиртау – км. 101-266, участок п. Нура – г. Темиртау.

Караганда – Аягоз – Бугаз – км. 17-45, участок г. Караганда – п. Бастау.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской и Улытауской областях ограничили движение на дорогах из-за перелива талых вод.

