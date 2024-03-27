На опасном мосту в Алматинской области установили перила после трагедии

На опасном мосту в селе Болек Алматинской области власти установили перила после трагического случая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 27 марта Аlmaty.tv, после гибели мужчины и приезда журналистов, местные власти попытались обезопасить переход. Однако, жители усилий акимата не оценили. Они требуют построить специально оборудованный мост для пешеходов и машин.

"Для нескольких тысяч жителей дачных массивов и сел сельского округа Болек эта импровизированная переправа – единственный способ преодолеть водный канал в радиусе нескольких километров. Не так давно с моста, поскользнувшись, сорвался мужчина – он разбился насмерть. Проблему осветили журналисты. После этого местные власти нашли спонсора и установили перила. Вот только качество работ жителей не устраивает", – говорится в сообщении.





Жители просят построить им комфортный, и главное, безопасный пешеходный мост.

"Мы не требуем золотой мост. Сделайте, чтобы он хоть немного соответствовал требованиям безопасности, чтобы мы не переживали за детей, вернутся они со школы или нет", – сказал житель дачного массива Юрий Гайдаенко.

Также сообщается, что на встречу к жителям приехал аким Болекского сельского округа Асыл Изиев. Он отметил, что строительство моста – вопрос, требующий комплексного решения.

"Этот вопрос не решится за год. Мы разрабатываем строительство моста с ответственными органами, будем подавать заявку, но нужно комплексно решить это с представителями "КазАвтоЖол" и так далее. Необходимо разработать проектно-сметную документацию. Все это занимает время. Пока мы сделали то, что было в наших силах", – сказал он.

Ранее сообщалось, что отец четверых детей разбился насмерть, поскользнувшись на опасном мосту в селе Болек Алматинской области. По словам местных жителей, каждый год на этом опасном переходе погибают люди.