Паводки в Казахстане: Бектенов дал поручения главе МЧС
Фото: primeminister.kz
Глава правительства Казахстана Олжас Бектенов в рабочем порядке заслушал доклады первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, акимов отдельных регионов, сообщает Zakon.kz.
Об этом 27 марта 2024 года рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.
"Главе правительства было доложено о ситуации в регионах на фоне интенсивного таяния снега, ледяных масс и проводимой противопаводковой работе... МЧС совместно с акиматами регионов поручено продолжать противопаводковые работы и ежесуточно докладывать о ситуации в стране", – говорится в сообщении.
По данным МЧС, всего в противопаводковых мероприятиях задействовано 2500 человек личного состава, около 700 единиц техники, более 290 единиц водооткачивающих и плавательных средств.
Работы ведутся согласно алгоритму действий. Продолжают действовать телефоны "горячей линии" МЧС: 8 717 2 70 41 14, а также территориальных подразделений.
Также сообщается, что по стране функционируют республиканский и региональные оперативные штабы в столице и 11 регионах:
- Астане,
- Алматинской области,
- Акмолинской области,
- Актюбинской области,
- Западно-Казахстанской области,
- Восточно-Казахстанской области,
- Северо-Казахстанской области,
- Костанайской области,
- Карагандинской области,
- Павлодарской области,
- Абайской области,
- Улытауской области.
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Ранее сообщалось, что в Актобе затопило аэропорт, а в Актюбинской области обрушился мост в городе Жем. Также в ЗКО затопило республиканскую трассу.
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