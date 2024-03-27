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Паводки в Казахстане: Бектенов дал поручения главе МЧС

Паводки в Казахстане: Бектенов дал поручения главе МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 15:23 Фото: primeminister.kz
Глава правительства Казахстана Олжас Бектенов в рабочем порядке заслушал доклады первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, акимов отдельных регионов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 марта 2024 года рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

"Главе правительства было доложено о ситуации в регионах на фоне интенсивного таяния снега, ледяных масс и проводимой противопаводковой работе... МЧС совместно с акиматами регионов поручено продолжать противопаводковые работы и ежесуточно докладывать о ситуации в стране", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, всего в противопаводковых мероприятиях задействовано 2500 человек личного состава, около 700 единиц техники, более 290 единиц водооткачивающих и плавательных средств.

Работы ведутся согласно алгоритму действий. Продолжают действовать телефоны "горячей линии" МЧС: 8 717 2 70 41 14, а также территориальных подразделений.

Также сообщается, что по стране функционируют республиканский и региональные оперативные штабы в столице и 11 регионах:

  • Астане,
  • Алматинской области,
  • Акмолинской области,
  • Актюбинской области,
  • Западно-Казахстанской области,
  • Восточно-Казахстанской области,
  • Северо-Казахстанской области,
  • Костанайской области,
  • Карагандинской области,
  • Павлодарской области,
  • Абайской области,
  • Улытауской области.

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Ранее сообщалось, что в Актобе затопило аэропорт, а в Актюбинской области обрушился мост в городе Жем. Также в ЗКО затопило республиканскую трассу.

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