Паводки в Казахстане: Бектенов дал поручения главе МЧС

Глава правительства Казахстана Олжас Бектенов в рабочем порядке заслушал доклады первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, акимов отдельных регионов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 марта 2024 года рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

"Главе правительства было доложено о ситуации в регионах на фоне интенсивного таяния снега, ледяных масс и проводимой противопаводковой работе... МЧС совместно с акиматами регионов поручено продолжать противопаводковые работы и ежесуточно докладывать о ситуации в стране", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, всего в противопаводковых мероприятиях задействовано 2500 человек личного состава, около 700 единиц техники, более 290 единиц водооткачивающих и плавательных средств.

Работы ведутся согласно алгоритму действий. Продолжают действовать телефоны "горячей линии" МЧС: 8 717 2 70 41 14, а также территориальных подразделений.

Также сообщается, что по стране функционируют республиканский и региональные оперативные штабы в столице и 11 регионах:

Астане,

Алматинской области,

Акмолинской области,

Актюбинской области,

Западно-Казахстанской области,

Восточно-Казахстанской области,

Северо-Казахстанской области,

Костанайской области,

Карагандинской области,

Павлодарской области,

Абайской области,

Улытауской области.

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