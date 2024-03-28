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Законодательство РК

Дело Айкоркем: приговор военнослужащему изменили на обвинительный

Суд, приговор, дело Айкоркем, военный, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 15:29 Фото: freepik
Судебная коллегия по уголовным делам Военного суда РК пересмотрела дело о гибели 4-летней Айкоркем, скончавшейся во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

15 ноября 2023 года суд первой инстанции в Алматы оправдал подсудимого за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

По протесту Главной военной прокуратуры дело пересмотрели в Астане, рассмотрение, как и в первой инстанции, проходило в закрытом режиме, под грифом "секретно".

"Судебной коллегией установлено, что 7 января 2022 года около 19:30 подсудимый, находясь на блокпосту, отдал находившимся в его подчинении военнослужащим незаконный приказ об открытии огня по приближающейся к блокпосту автомашине. В результате обстрела пассажиры этой автомашины малолетняя (2017 г. р. А. Мелдехан) получила огнестрельное ранение, от которого скончалась, и несовершеннолетняя (2006 г. р. Ж. Мелдехан) пять огнестрельных ранений, причинивших тяжкий вред здоровью", – говорится в сообщении Верховного суда.

Вина осужденного доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.

По итогам рассмотрения судебная коллегией Военного суда РК оправдательный приговор отменила и постановила новый обвинительный приговор, которым военнослужащий признан виновным по ст. 451 ч. 2 п. 1 УК и осужден к семи годам лишения свободы.

"В адрес министра обороны РК вынесено частное постановление о допущенных военнослужащими нарушениях закона, а также причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, для принятия мер по их устранению и недопущению впредь", – добавили в суде.

Апелляционный приговор вступил в законную силу.

7 января 2022 года около 19:00 Айкоркем и ее семья ехали на автомобиле за продуктами и попали под пули на перекрестке Сейфуллина – Сатпаева. Айкоркем скончалась на месте, 15-летняя сестра и 18-летний брат девочки получили ранения.

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