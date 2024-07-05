Дело Айкоркем: военнослужащему вновь вынесли приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Военного суда РК в апелляционном порядке 5 июля пересмотрела приговор в отношении военнослужащего, обвиняемого в смерти 4-летней Айкоркем, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Военного суда, подсудимого обвиняли в превышении власти с применением оружия, повлекшем тяжкие последствия (ст. 451 ч. 2 п. 1 УК).





"Ранее кассация пересмотрела дело по жалобам потерпевшей стороны и протесту прокурора, в результате приговор апелляции был отменен с направлением дела на новое рассмотрение. Уголовное дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, под грифом "Секретно" Судебной коллегией установлено, что 7 января 2022 года около 19:30 подсудимый, находясь на блокпосту, отдал находившимся в его подчинении военнослужащим незаконный приказ об открытии огня по приближающейся к блокпосту автомашине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела автомашины девочка получила огнестрельное ранение, от которого скончалась, ее сестра 2006 года рождения – пять огнестрельных ранений, причинившие тяжкий вред здоровью.

"Вина осужденного доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами. Судебной коллегией Военного суда оправдательный приговор отменен и постановлен новый обвинительный приговор, которым Ж. признан виновным по ст. 451 ч. 2 п. 1 УК и осужден к 7 лет лишения свободы. Апелляционный приговор вступил в законную силу", – заключили в Военном суде.

7 января 2022 года около 19:00 Айкоркем и ее семья ехали на автомобиле за продуктами и попали под пули на перекрестке Сейфуллина – Сатпаева. Айкоркем скончалась на месте, 15-летняя сестра и 18-летний брат девочки получили ранения.

