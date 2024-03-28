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АФМ сделало заявление об активах Кайрата Боранбаева

АФМ сделало заявление об активах Кайрата Боранбаева, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 16:26 Фото: ФК "Кайрат"
Агентство по финансовому мониторингу обратилось с заявлением к казахстанцам. Ведомство отрицает фиктивность передачи активов олигархом Кайратом Боранбаевым в пользу государства, сообщает Zakon.kz.

Из рассылки за 28 марта 2024 года следует:

"Распространяемая отдельными СМИ информация о фиктивности передачи Кайратом Боранбаевым активов в пользу государства не соответствует действительности. На сегодняшний день завершен процесс передачи опубликованных ранее активов на баланс государственных органов".Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, по двум объектам проходит процедура перерегистрации.

"Агентство по финансовому мониторингу просит доверять только официальным источникам информации". Пресс-служба АФМ РК

15 сентября 2023 года Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы. Но возвраты многочисленных активов увенчались для бизнесмена смягчением меры наказания. 20 октября стало известно, что суд удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы. 6 ноября бизнесмена освободили из мест лишения свободы.

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АФМ РК Боранбаев Кайрат Казахстан
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