АФМ сделало заявление об активах Кайрата Боранбаева

Агентство по финансовому мониторингу обратилось с заявлением к казахстанцам. Ведомство отрицает фиктивность передачи активов олигархом Кайратом Боранбаевым в пользу государства, сообщает Zakon.kz.

Из рассылки за 28 марта 2024 года следует:

"Распространяемая отдельными СМИ информация о фиктивности передачи Кайратом Боранбаевым активов в пользу государства не соответствует действительности. На сегодняшний день завершен процесс передачи опубликованных ранее активов на баланс государственных органов". Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, по двум объектам проходит процедура перерегистрации.

"Агентство по финансовому мониторингу просит доверять только официальным источникам информации". Пресс-служба АФМ РК

15 сентября 2023 года Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы. Но возвраты многочисленных активов увенчались для бизнесмена смягчением меры наказания. 20 октября стало известно, что суд удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы. 6 ноября бизнесмена освободили из мест лишения свободы.