В АФМ рассказали, когда проверят активы семьи Бишимбаева

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов 22 мая 2024 года объяснил, когда ведомство проведет проверку активов семьи осужденного экс-министра Куандыка Бишимбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на сегодня не имеется у АФМ зарегистрированных уголовных дел.

"Мы проверки глобально в части незаконно приобретенных преступных доходов на постоянной основе проводим, и если где-то вылезут какие-то незаконные доходы, которые были получены преступным путем и легализованы, то мы обязательно их привлечем к ответственности. А по петиции – давайте дождемся результатов петиции и параллельно изучим этот вопрос, обязательно обратим на это внимание", – дополнил Женис Елемесов.

В апреле 2024 года в Сети появилась петиция с обращением к главе государства. Автор просит провести независимую проверку происхождения имущественного состояния и активов членов семьи и родственников Куандыка Бишимбаева.

9 ноября 2023 года сообщалось, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau. 13 мая 2024 года суд приговорил экс-министра к 24 годам лишения свободы.