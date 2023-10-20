"Апофеоз" Боранбаева: возвраты многочисленных активов увенчались смягчением меры наказания

При замене наказания суд учел, что осужденный отбыл установленную законом третью часть срока наказания. Начало срока исчисляется со дня вступления приговора в законную силу, сообщает Zakon.kz.

Время содержания под стражей Боранбаева – с 15 марта 2022 года – зачли в срок отбытия наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении средней безопасности.



Также суд учел, что Боранбаев полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном.

В период нахождения под стражей характеризовался положительно. Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала их ходатайства.

В соответствии с решением суда Боранбаев будет находиться под пробационным контролем.

Кайрат Боранбаев был арестован 17 марта 2022 года. Он обвинялся в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса РК: ст. 28 ч. 5 ― "Пособничество в совершении преступления", 189 ч. 4 п. 2 ― "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере", ст. 218 ч. 3 п. 3 ― "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах".

Кайрат Боранбаев вместе с его доверенными лицами подозревались в совершении сделки между ТОО "АзияГазЧунджа" и QazaqGaz о поставке товарного газа в объеме 2,26 млн кубометров по завышенной стоимости на общую сумму 141 млрд 681 млн 676 тысяч тенге.

31 марта 2023-го Боранбаева приговорили к восьми годам лишения свободы.

15 сентября судебная коллегия по уголовным делам Астаны назначила Кайрату Боранбаеву наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке, его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финрынка и финорганизаций, в госорганизациях и субъектах квазигоссектора.

У Боранбаева в доход государства было конфисковано:

коммерческое помещение с земельным участком в городе Алматы по улице Аль-Фараби 77/7-1 стоимостью 686 млн тенге;

денежные средства, размещенные на счету в Народном банке в размере 1 млрд 270 млн 190 тысяч тенге;

денежные средства, размещенные на разных счетах Боранбаева в Народном банке Казахстана на сумму 5 млн 685 тысяч 727 долларов, 1 млн 170 тысяч 329 долларов, 755 млн 859 тысяч 601 тенге, 193 млн 170 тысяч 137 тенге.

С середины октября в рамках добровольного сотрудничества со следствием Боранбаев стал передавать в собственность государства многочисленные активы. Например, компания по добыче углеводородов АО "Phystech II" "добровольно и безвозмездно" передала 100% своих акций Казахстану. Часть акций данной компании, находящейся в Актау, принадлежала Кайрату Боранбаеву.

Также Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс в Астане площадью более 5 тыс. кв. м и с годовым оборотом почти в 900 млн тенге. Стоимость гостиничного комплекса оценивают в более чем 1,4 млрд тенге.

Кроме того, в собственность государства переходят объекты стоимостью 33,75 млрд тенге, а именно: здание ТРЦ "Алмалы", расположенного в золотом квадрате города Алматы, ТОО "Unity Hall", которое занимается арендой и управлением недвижимостью, сеть фитнес-клубов "Fitnation".

Агентство по финансовому мониторингу также сообщило, что Боранбаев передал в собственность государства месторождение Каражанбас Северный, производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом в 2,6 млн тонн нефти и 13,2 миллиона кубометров газа оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге. Боранбаевым также передана газораспределительная компания "Азия Газ Чунджа", которая занимается транспортировкой и реализацией товарного газа. Рыночная стоимость компании составляет порядка 14 млрд тенге.

Кроме того, в собственность государства переходит завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования, ТОО "Сервисный Центр КазТурбоРемонт", оценочной стоимостью более девяти миллиардов тенге. Штатная численность работников предприятия ― 740 человек.

Как бы то ни было, готовность Боранбаева сотрудничать со следствием и череда возвратов активов в пользу государства не оставляли сомнения в том, что он рано или поздно окажется вне стен колонии. Тем не менее, наказание хоть и изменили, но не отменили, так что говорить о полном освобождении олигарха точно не стоит.