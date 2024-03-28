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Дождливые выходные ждут алматинцев

Дождливые выходные ждут алматинцев, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 15:59 Фото: akorda.kz
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на последние дни марта 2024 года в трех крупных городах страны. По данным специалистов, в Астане прогнозируют снег, в Алматы пройдут дожди, а в Шымкенте воздух прогреется до 15 градусов тепла, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 29 марта: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, 9-14, временами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 3-5 тепла.
  • 30 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 0-2 тепла.
  • 31 марта: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно снег), гололед. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.

Алматы

  • 29 марта: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем 14-16 тепла.
  • 30 марта: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 9-11 тепла.
  • 31 марта: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-восточный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 8-10 тепла.

Шымкент

  • 29 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днем 13-15 тепла.
  • 30 марта: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный, западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 10-12 тепла.
  • 31 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 11-13 тепла.

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Ранее синоптики РГП "Казгидромет" уже рассказывали о прогнозе на 28-30 марта 2024 года. По неутешительным данным специалистов, на юг страны придут похолодание и дожди.

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