На Алматы обрушился сильный ветер

Ближе к вечеру 24 апреля 2024 года в Алматы начался сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

Днем в городе было тепло и светило солнце. Однако к вечеру небо затянуло тучами. После разыгравшегося ветра пошел ливень.

О непогоде жителей Алматы предупреждали ранее.

В прогнозе от РГП "Казгидромет" сказано, что в Алматы с 24 по 28 апреля будет идти дождь. Но с перерывами.

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Кроме того, утром во время небольшого дождя в Алматы молния попала в телебашню на горе Кок-Тобе. Момент успел запечатлеть местный фотограф Александр Шаварев. Видео можно посмотреть по ссылке.