Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На Алматы обрушился сильный ветер

На Алматы обрушился сильный ветер, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 17:14 Фото: Zakon.kz
Ближе к вечеру 24 апреля 2024 года в Алматы начался сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

Днем в городе было тепло и светило солнце. Однако к вечеру небо затянуло тучами. После разыгравшегося ветра пошел ливень.

О непогоде жителей Алматы предупреждали ранее.

В прогнозе от РГП "Казгидромет" сказано, что в Алматы с 24 по 28 апреля будет идти дождь. Но с перерывами.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 17:14
Алматинцам продлили непогоду
, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 17:14



Кроме того, утром во время небольшого дождя в Алматы молния попала в телебашню на горе Кок-Тобе. Момент успел запечатлеть местный фотограф Александр Шаварев. Видео можно посмотреть по ссылке.

Читайте также

Следствие по делу Бишимбаева окончено
Дело Бишимбаева: судебное следствие завершено
В Алматинской области осудили судью и пристава за коррупцию
Судью и пристава осудили за взятку в Алматинской области
Асфальтобетонные заводы, проверка, итоги
Отмеряют на глаз: озвучены неутешительные итоги проверки асфальтобетонных заводов
Анастасия Московчук
Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы три дня будут идти дожди
В Алматы три дня будут идти дожди
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Суд над Бишимбаевым – трансляция 24 апреля
Суд над Бишимбаевым – трансляция 24 апреля
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: