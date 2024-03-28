Дождь, гололед и ураганный ветер ожидаются на большей части Казахстана

В Астане и 16 областях страны объявлено штормовое предупреждение на 29 марта, сообщает Zakon.kz.

В Астане временами ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.



На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области сохраняется ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе сохраняется ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

В Улытауской области ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем дождь. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Караганде ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.



Ночью на юге, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь. Ветер западный на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ветер западный временами порывы 15-20 м/с.



В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.



Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области туман. Ветер западный на севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Конаеве ожидается ветер западный временами 15-20, порывы 23-28 м/с.



Днем на большей части Кызылординской области ожидается дождь. В центре области гроза. Ветер юго-западный, западный на большей части области 15-20, на юге области 23 м/с. В Кызылорде ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.



В Акмолинской области ожидаются осадки, ночью на севере, юге, востоке области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере области гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с, ночью и утром на севере, востоке области временами 25 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 15-20 м/с.



На севере Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается гололед. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, в центре Абайской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 25 м/с. В Семее ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-18 м/с.

В Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, востоке области туман, гололед, низовая метель. Ветер юго- западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.



Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер южный, юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются осадки (преимущественно дождь).



В Атырауской области ожидается ветер северо-западный на севере, юге, востоке области 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-18 м/с.

Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, в горных районах град. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, временами порывы 25 м/с. В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.



Ночью в Павлодарской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем на юге, западе области дождь. Ветер юго-западный 15-20, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ночью ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 15-20 порывы 23 м/с.



Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в пятницу, 29 марта 2024 года.