Какой циклон будет определять погоду на большей части Казахстана 29 марта

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в пятницу, 29 марта 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", погоду на большей части страны будет определять обширный циклон с центром над Актобе и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

"В связи с этим по Казахстану прогнозируется неустойчивый характер погоды, осадки (преимущественно дождь), в северных областях – сильные осадки, на юго-востоке страны – сильный дождь", – говорится в сообщении.

Также синоптики отметили, что по республике ожидаются туман, на юге, юго-востоке – гроза, на юге – град, на северо-западе – низовая метель, на западе, северо-западе, севере – гололед.

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