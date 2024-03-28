Какой циклон будет определять погоду на большей части Казахстана 29 марта
Фото: unsplash
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в пятницу, 29 марта 2024 года.
По данным РГП "Казгидромет", погоду на большей части страны будет определять обширный циклон с центром над Актобе и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.
"В связи с этим по Казахстану прогнозируется неустойчивый характер погоды, осадки (преимущественно дождь), в северных областях – сильные осадки, на юго-востоке страны – сильный дождь", – говорится в сообщении.
Также синоптики отметили, что по республике ожидаются туман, на юге, юго-востоке – гроза, на юге – град, на северо-западе – низовая метель, на западе, северо-западе, севере – гололед.
Материал по теме
Когда в Казахстане наступит настоящая весна
Ранее сообщалось, что дождливые выходные ждут алматинцев. Прогноз погоды на последние дни марта 2024 года предоставили синоптики.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript