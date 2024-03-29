Анонимно и эффективно: как работает Дружественный кабинет при центре СПИД в ВКО

В Восточно-Казахстанском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД с 2005 года работает Дружественный кабинет. Здесь рассказали, насколько эффективно удается заниматься профилактикой распространения ВИЧ-инфекции, сообщает Zakon.kz.

За каждым пришедшим за помощью или консультацией к врачу своя жизненная история, причем чаще не очень счастливая.

По словам заведующей лекарственным отделом Восточно-Казахстанского областного центра СПИД Натальи Оралбаевой, ежегодно растет число людей, обратившихся в Дружественный кабинет.

"Были времена, когда единицы приходили, буквально приходилось зазывать людей. Сейчас же бывает так, что к специалистам выстраиваются очереди", – рассказывает Наталья Оралбаева.

Посетители Дружественного кабинета, где занимаются профилактикой распространения ВИЧ-инфекции, – контингент непростой. В основном это лица, употребляющие инъекционные наркотики, работницы коммерческого секса, МСМ (мужчины, практикующие секс с мужчинами), а также трансгендеры.

"В функциональные обязанности врачей Дружественного кабинета входит обследование и лечение как раз лиц из уязвимых групп населения, то есть тех людей, которые подвержены риску заражения. Важно, что люди стали более ответственно относиться к своему здоровью, потому и приходят к нам сами. Здесь важно, что они научились доверять. Они видят, что обследование идет анонимно, что лишний раз никто не спрашивает документы", – рассказывает Наталья Оралбаева.

По ее словам, за последние годы увеличился рост заражения ВИЧ-инфекцией половым путем. Если раньше 70% пациентов Центра ВИЧ в ВКО были наркопотребители, то сейчас процент заражения половым и инъекционным путем сравнялись.

Именно поэтому инфекция чаще всего выявляется у женщин. Просто потому, что представительницы слабого пола чаще обращаются к врачам, в основном по причине беременности. Так некоторые узнают о своем диагнозе.

"А мужчина в этом случае идет за женщиной как контактный, хотя на самом деле мы понимаем, что у него когда-то в жизни были или наркотики, или случайные половые связи. Парадокс судьбы в том, что, бывает, хватает одной инъекции, чтобы заразиться. Он и забыл давно об этом опыте, женился, счастлив, ребенка ждет, а тут такой сюрприз – и сам болен, и жену заразил. Так что семейных драм у нас хватает", – говорит Наталья Оралбаева.

И все-таки, рассказывает специалист, именно благодаря кабинету за последние лет пять в регионе даже от ВИЧ-инфицированных беременных рождаются здоровые дети.

"Да, в регионе есть ВИЧ-инфицированные дети, но это уже более-менее взрослые ребята. Именно благодаря специалистам Дружественного кабинета – их скрупулезности, четкому отслеживанию и самих женщин, и того, принимают ли они препараты и насколько регулярно, дети рождаются здоровые", – говорит Наталья Оралбаева.

Другой пример – группа МСМ. Мужчины, практикующие секс с мужчинами, – настолько закрытая группа, что их сложно вытянуть на какие-то откровения, а уж тем более на то, чтобы привести своего партнера в кабинет. Но и это получилось. И среди этой категории людей сегодня ведется профилактическая работа.

Отдельная история – жрицы любви. Работницы секс-индустрии тоже не сразу стали постоянными клиентами Дружественного кабинета. Но постоянная профилактическая работа врачей в виде бесед, тестирований женщин, даже выездов "на место", дала свои результаты.

"В нашем кабинете принимают анонимно. Документы предоставлять не надо. Пациенту присваивается УИК – это индивидуальный код. Этого достаточно, чтобы сдать экспресс-текст. Можно обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем, – гепатиты В и С, сифилис и другие заболевания", – рассказывает врач Дружественного кабинета Динара Мукушева.

Кстати, в кабинет за профилактикой приходят и медработники, которые получили травму во время своей деятельности, например, хирурги, а также обычные граждане. Здесь вспоминают случай, когда женщина случайно уколола палец о шприц, который нашла в распределительной коробке в подъезде. Другая жительница города случайно укололась о шприц во время уборки двора. Отметим, что кабинет принимает всех граждан от 18 до 50 лет.