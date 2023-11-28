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Центр СПИД Алматы получил автомобиль для оказания консультативной и профилактической помощи пациентам

Центр СПИД Алматы получил автомобиль для оказания консультативной и профилактической помощи пациентам Фото: центр по профилактике и борьбе СПИД Алматы
28 ноября в Алматы в рамках кампании к всемирному дню борьбы со СПИДом под девизом ЮНЭЙДС "Лидерство – сообществам" состоялась передача передвижного пункта центру по профилактике и борьбы со СПИД города Алматы.

Передвижной пункт – это специальный автомобиль, изготовленный на заводе ТОО "Hyundai Com Trans Kazakhstan" в Алматы на базе Hyundai Н350. Он оснащен оборудованием по оказанию услуг и тестированию для ключевых групп населения (КГН), а также людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), в том числе находящихся в исправительных учреждениях. С помощью передвижного пункта медики совместно с сотрудниками НПО смогут оперативно доставлять больным лекарства, проводить консультирование, обследования, которые необходимы для мониторинга за лечением.

Центр СПИД Алматы получил автомобиль для оказания консультативной и профилактической помощи пациентам

Фото: центр по профилактике и борьбе со СПИД Алматы

Представители КГН также получат доступ к профилактическим программам (буклеты, средства защиты и возможность пройти тестирование на ВИЧ) ближе к своему месту нахождения. 

Центр СПИД Алматы получил автомобиль для оказания консультативной и профилактической помощи пациентам

Фото: центр по профилактике и борьбе со СПИД Алматы

Ежедневно передвижные бригады будут выезжать по маршруту, заранее согласованному с представителями КГН. В этом пункте каждому посетителю гарантирована конфиденциальность и анонимность.

"Передвижной пункт позволит специалистам центра по профилактике и борьбе со СПИДом совместно с общественными организациями увеличить охват КГН, ЛЖВ и их партнеров профилактическими программами и медицинскими услугами. Это очень важно для снижения новых случаев ВИЧ, которые чаще всего регистрируются среди ключевых групп населения".Главный врач центра СПИД Алматы Марат Тукеев

Передача передвижного пункта осуществлена проектом "Алматинская модель контроля над эпидемией ВИЧ". Целью проекта является создание и реализации устойчивой, комплексной, экономически эффективной городской программы по контролю над эпидемией ВИЧ в Алматы. В течение трех лет проект внедряет инновационные подходы в профилактике, тестировании и лечении ВИЧ-инфекции. Услуги проекта уже получили более 17 тыс. представителей КГН, более 11 тыс. протестированы на ВИЧ, из них свыше 8 тыс. протестированы на базе НПО. Было выявлено 142 новых случая ВИЧ-инфекции, из них 95% человек начали лечение.

"Благодаря налаженному тесному взаимодействию государственной и неправительственных организаций после завершения проекта мобильная мультидисциплинарная команда специалистов центра СПИД и НПО продолжит оказывать комплекс услуг для людей, живущих с ВИЧ и ключевым группам населения".Региональный директор ICAP в странах Евразии Анна Дерябина

Кампания, посвященная всемирному дню борьбы со СПИДом под девизом ЮНЭЙДС "Лидерство – сообществам", проходит в Казахстане с 20 ноября по 1 декабря с целью привлечения внимания к НПО и сообществам в преодолении ВИЧ. Сообщества связывают людей со службами общественного здравоохранения, ориентированными на человека, укрепляют доверие, внедряют инновации.

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