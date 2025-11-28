10 казахстанцев умерли от СПИДа в 2025 году

И.о. директора столичного Центра по профилактике ВИЧ-инфекции Денис Панченко 28 ноября 2025 года озвучил статистические данные касательно заболеваемости ВИЧ-инфекцией в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на данный момент количество заболевших меньше, нежели в прошлом году.

"За 10 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение числа зарегистрированных случаев среди граждан Республики Казахстан на 14,4%. Показатель заболеваемости составил 20 случаев на 100 тысяч населения", – сказал Панченко.

Он подчеркнул, что полностью избавиться от вируса, к сожалению, невозможно, но сегодня медицина располагает современными эффективными методами лечения.

"Антиретровирусная терапия позволяет человеку жить полноценной жизнью. Лечение назначается сразу после того, как установлен диагноз, независимо от стадии заболевания, в том числе беременным женщинам, применяются современные комбинированные препараты, в том числе с многократным ежедневным приемом. В Казахстане АРВ-препараты предоставляются бесплатно. Особое значение имеет своевременное выявление ВИЧ, а анализы на ВИЧ входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, доступный как в Центре ВИЧ, так и по месту прикрепления в организациях ПМСП", – добавил врач.

Между тем часть казахстанцев, по его словам, отказываются от лечения. И это приводит к непоправимым последствиям.

"Они исчезают из-под наблюдения, отказываются, пишут расписки. Мы узнаем, когда уже болезнь переходит на более тяжелые стадии и близка уже именно к СПИДу. Поэтому в тех случаях уже люди начинают цепляться за жизнь и начинают принимать АРВ-терапию. Части населения это помогает, часть населения, к сожалению, мы теряем. И у нас 10 случаев с начала года зафиксировано именно смерти от СПИДа", – добавил Панченко.

Ранее мы писали, что более 380 тысяч астанчан обследовали на ВИЧ в 2025 году.