#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Общество

10 казахстанцев умерли от СПИДа в 2025 году

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 12:57 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
И.о. директора столичного Центра по профилактике ВИЧ-инфекции Денис Панченко 28 ноября 2025 года озвучил статистические данные касательно заболеваемости ВИЧ-инфекцией в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на данный момент количество заболевших меньше, нежели в прошлом году.

"За 10 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение числа зарегистрированных случаев среди граждан Республики Казахстан на 14,4%. Показатель заболеваемости составил 20 случаев на 100 тысяч населения", – сказал Панченко.

Он подчеркнул, что полностью избавиться от вируса, к сожалению, невозможно, но сегодня медицина располагает современными эффективными методами лечения.

"Антиретровирусная терапия позволяет человеку жить полноценной жизнью. Лечение назначается сразу после того, как установлен диагноз, независимо от стадии заболевания, в том числе беременным женщинам, применяются современные комбинированные препараты, в том числе с многократным ежедневным приемом. В Казахстане АРВ-препараты предоставляются бесплатно. Особое значение имеет своевременное выявление ВИЧ, а анализы на ВИЧ входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, доступный как в Центре ВИЧ, так и по месту прикрепления в организациях ПМСП", – добавил врач.

Между тем часть казахстанцев, по его словам, отказываются от лечения. И это приводит к непоправимым последствиям.

"Они исчезают из-под наблюдения, отказываются, пишут расписки. Мы узнаем, когда уже болезнь переходит на более тяжелые стадии и близка уже именно к СПИДу. Поэтому в тех случаях уже люди начинают цепляться за жизнь и начинают принимать АРВ-терапию. Части населения это помогает, часть населения, к сожалению, мы теряем. И у нас 10 случаев с начала года зафиксировано именно смерти от СПИДа", – добавил Панченко.

Ранее мы писали, что более 380 тысяч астанчан обследовали на ВИЧ в 2025 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Кто чаще всего заражается ВИЧ в Казахстане: названы гендерные и возрастные категории
13:21, Сегодня
Кто чаще всего заражается ВИЧ в Казахстане: названы гендерные и возрастные категории
Более 380 тысяч астанчан обследовали на ВИЧ в 2025 году
11:53, Сегодня
Более 380 тысяч астанчан обследовали на ВИЧ в 2025 году
Анонимно и эффективно: как работает Дружественный кабинет при центре СПИД в ВКО
10:00, 29 марта 2024
Анонимно и эффективно: как работает Дружественный кабинет при центре СПИД в ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: