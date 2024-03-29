Куда звонить при угрозе подтоплений жителям Павлодарской области

В Павлодарской области для оперативного реагирования в связи с паводками в кризисном зале Департамента по ЧС организовали работу оперативного штаба. Аналогичные штабы организовали во всех городах и районах области, сообщает Zakon.kz.

В состав оперативных штабов вошли представители служб гражданской защиты (служба дорог и мостов, служба охраны общественного порядка, противопожарная служба, служба информации, инженерная служба).

"По состоянию на 06:00 29 марта на контроле по области находятся 14 участков автомобильных дорог (пять республиканского, один областного и восемь районного значения. А также на контроле шесть противопаводковых участков в населенных пунктах (г. Аксу – 1, Павлодарский – 1, Актогайский – 2, Майский –1, Аққулы – 1). Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействовано 148 человек, 52 единицы техники, 12 мотопомп, два плавсредства. Это силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов, дорожной службы и Департамента полиции", – сообщили в акимате Павлодарской области.

За прошедшие сутки по области было откачано более 25 тыс. кубометров талых вод, вывезено 1800 кубометров снега, уложено 1413 мешков с инертным материалом, отсыпано инертного материала 828 тонн.





Фото: акимат Павлодарской области

Сотрудники акиматов и ДЧС проводят подворовые обходы для выявления фактов подтопления территорий, жилых домов и подвалов многоэтажек. Мониторинг ведется круглосуточно, в том числе и с помощью дронов.



Акимат также опубликовал номера телефонов горячей линии по районам, куда звонить в случае чрезвычайной ситуации в связи с паводками.





Фото: акимат Павлодарской области

28 марта аким Павлодарской области Асаин Байханов заявил, что не все акимы в регионе провели на должном уровне необходимые противопаводковые мероприятия. Наиболее неудовлетворительной он считает работу акимов Павлодарского района, района Теренколь, а также города Аксу. За слабый контроль при проведении противопаводковых мероприятий им объявлен строгий выговор.