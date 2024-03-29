Верблюды в лодке, ягнята в охапке: как спасатели помогают четвероногим в Актюбинской области

В Казахстане продолжаются спасательные операции из-за масштабных паводков. Из воды спасать приходится не только людей. Сотрудники спецслужб оказывают помощь и животным, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с места событий поделились в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

"Не забываем о братьях наших меньших!" – гласит подпись к публикации.

Спасатели выносят на руках кошек, ягнят и собак.

Также опубликовано видео перевозки верблюдов в надувных лодках. Это произошло в Шалкарском районе. Животных направили в безопасное место.

Комментаторы под постами поблагодарили мужчин за их трудную работу.

Молодцы! В ледяную воду по уши вошли и спасают животных, не думая о себе. Берегите себя. Не простудитесь, пожалуйста.

Молодцы. Здоровья вам, вода ледяная!

Спасибо, что людей и животных спасаете.

Герои.

Благодарю за помощь животным, – отмечают пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что глава правительства Олжас Бектенов заслушал доклады первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, акимов отдельных регионов.

По данным МЧС, всего в противопаводковых мероприятиях задействовано 2500 человек личного состава, около 700 единиц техники, более 290 единиц водооткачивающих и плавательных средств.