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Верблюды в лодке, ягнята в охапке: как спасатели помогают четвероногим в Актюбинской области

Верблюды в лодке, ягнята в охапке: как спасатели помогают четвероногим в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 12:09 Фото: Instagram/aqtobe_tjd
В Казахстане продолжаются спасательные операции из-за масштабных паводков. Из воды спасать приходится не только людей. Сотрудники спецслужб оказывают помощь и животным, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с места событий поделились в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

"Не забываем о братьях наших меньших!" – гласит подпись к публикации.

Спасатели выносят на руках кошек, ягнят и собак.

Также опубликовано видео перевозки верблюдов в надувных лодках. Это произошло в Шалкарском районе. Животных направили в безопасное место.

Комментаторы под постами поблагодарили мужчин за их трудную работу.

  • Молодцы! В ледяную воду по уши вошли и спасают животных, не думая о себе. Берегите себя. Не простудитесь, пожалуйста.
  • Молодцы. Здоровья вам, вода ледяная!
  • Спасибо, что людей и животных спасаете.
  • Герои.
  • Благодарю за помощь животным, – отмечают пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что глава правительства Олжас Бектенов заслушал доклады первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, акимов отдельных регионов.

По данным МЧС, всего в противопаводковых мероприятиях задействовано 2500 человек личного состава, около 700 единиц техники, более 290 единиц водооткачивающих и плавательных средств.

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Анастасия Московчук
Актюбинская область Казахстан
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