Верблюды в лодке, ягнята в охапке: как спасатели помогают четвероногим в Актюбинской области
Кадрами с места событий поделились в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.
"Не забываем о братьях наших меньших!" – гласит подпись к публикации.
Спасатели выносят на руках кошек, ягнят и собак.
Также опубликовано видео перевозки верблюдов в надувных лодках. Это произошло в Шалкарском районе. Животных направили в безопасное место.
Комментаторы под постами поблагодарили мужчин за их трудную работу.
- Молодцы! В ледяную воду по уши вошли и спасают животных, не думая о себе. Берегите себя. Не простудитесь, пожалуйста.
- Молодцы. Здоровья вам, вода ледяная!
- Спасибо, что людей и животных спасаете.
- Герои.
- Благодарю за помощь животным, – отмечают пользователи Сети.
Ранее сообщалось, что глава правительства Олжас Бектенов заслушал доклады первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, акимов отдельных регионов.
По данным МЧС, всего в противопаводковых мероприятиях задействовано 2500 человек личного состава, около 700 единиц техники, более 290 единиц водооткачивающих и плавательных средств.