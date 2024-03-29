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Законодательство РК

Сколько полицейских осудили за сбыт наркотиков в Казахстане

Полиция , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 13:25 Фото: pexels
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге ведомства 29 марта 2024 года рассказал, сколько полицейских за 2023 год поймали на сбыте наркотиков в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель ведомства рассказал, что, к сожалению, есть единичные факты, когда сотрудники предают интересы службы.

"Не секрет, что ряд направлений в полицейской деятельности сопряжен с коррупционными рисками. Конкретно по факту сбыта (наркотиков. – Прим. ред.) в прошлом году имели место три факта. Хочу отметить, что большинство из них, 80 процентов преступлений в рядах полиции, выявляются самостоятельно подразделениями собственной безопасности. Это свидетельствует о том, что мы сами заинтересованы в чистке наших рядов от таких недобросовестных сотрудников", – дополнил спикер. 

По его словам, таких предателей находят самостоятельно. 

"Также привлекаем к уголовной ответственности и увольняем по отрицательным мотивам, чтобы они никогда больше в жизни не смогли вернуться в правоохранительную службу. Министр внутренних дел держит данный вопрос на особой контроле", – рассказал Шынгыс Алекешев. 

Также официальный представитель МВД РК рассказал, сколько платят закладчикам наркомагазины.

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