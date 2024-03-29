Сколько полицейских осудили за сбыт наркотиков в Казахстане
Официальный представитель ведомства рассказал, что, к сожалению, есть единичные факты, когда сотрудники предают интересы службы.
"Не секрет, что ряд направлений в полицейской деятельности сопряжен с коррупционными рисками. Конкретно по факту сбыта (наркотиков. – Прим. ред.) в прошлом году имели место три факта. Хочу отметить, что большинство из них, 80 процентов преступлений в рядах полиции, выявляются самостоятельно подразделениями собственной безопасности. Это свидетельствует о том, что мы сами заинтересованы в чистке наших рядов от таких недобросовестных сотрудников", – дополнил спикер.
По его словам, таких предателей находят самостоятельно.
"Также привлекаем к уголовной ответственности и увольняем по отрицательным мотивам, чтобы они никогда больше в жизни не смогли вернуться в правоохранительную службу. Министр внутренних дел держит данный вопрос на особой контроле", – рассказал Шынгыс Алекешев.
Также официальный представитель МВД РК рассказал, сколько платят закладчикам наркомагазины.