Как понять, что ребенок подрабатывает "закладчиком" наркотиков
Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев 29 марта на брифинге ведомства рассказал, как распознать в поведении ребенка, что он подрабатывает "закладчиком", сообщает корреспондент Zakon.kz.
Шынгыс Алекешев рассказал, что для этого нужно контролировать следующие особенности поведения подростка:
- в телефоне появились фотографии подъездов, остановок, заборов, стен домов;
- среди личных вещей появились изолента, пакетики, карманные электронные весы, блистеры с таблетками или пузырьки с глазными каплями;
- сменился круг общения;
- появилась подчеркнутая грубость и стремление свернуть разговор, надменный тон;
- изменился режим дня: подросток уходит на учебу на несколько часов раньше, задерживается после школы, не объясняет где и с кем был;
"Самое основное: появились деньги или новые вещи, которые не приобретались родителями и происхождение которых подросток не хочет объяснить. Появление этих признаков должно послужить поводом для наблюдения за ребенком, серьезного разговора с объяснением последствий любого противоправного поведения. Мы рекомендуем тщательно изучить эту проблему. Не замалчивать ее в беседах с подростками", – дополнил спикер.
Он отметил, что детей необходимо предупреждать о том, что уголовная ответственность за распространение наркотиков наступает уже с 16 лет и предусматривает большие сроки лишения свободы – от 10 лет до пожизненного заключения.
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