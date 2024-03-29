Дороги на востоке Казахстана "тают" вместе со снегом

Весна не перестает преподносить сюрпризы. В Усть-Каменогорске, Риддере и Шемонаихе разрушились отремонтированные год назад дороги. Теперь специалисты изучают проверку дорогостоящих дорожных проектов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации телеканала "24.kz", только средний ремонт дорожной сети Усть-Каменогорска обойдется городскому бюджету в миллиард тенге. Годом ранее в асфальт закатали почти столько же казенных денег.

Правозащитник Адиль Пшенов подсчитал ямы на недавно отреставрированных дорогах. С претензиями в аспекте цена-качество обратился в акимат и прокуратуру. Адилю даже удалось заблокировать сомнительный, по мнению юриста, лот на проведение дорожных работ.

"Мы подали обращение в прокуратуру, чтобы данное объявление удалили и заново разместили. Сомнение вызывает качество дорожных работ, потому что это происходит из года в год. Обошли некоторые улицы, мы увидели такую картину, что ремонт проводился, однако вновь образовались ямы". Адиль Пшенов, правозащитник

Процесс ямообразования сейчас изучают в акимате Усть-Каменогорска. К запланированному ремонту чиновники обещают подключить службы технадзора и экспертов Национального центра качества дорожных активов. Уверяют, что в случае некачественной замены асфальта подрядчиков обяжут восстанавливать разрушения по гарантии.

Для определения и последующей ликвидации тысяч дорожных ям сегодня разрабатывают даже компьютерные программы.

Возможно, подключат и способности искусственного интеллекта.

28 марта 2024 года аким Ерболат Досаев рассказал, когда дорожная ситуация в городе изменится в лучшую сторону. По словам градоначальника, текущий ремонт дорог начнется при установлении благоприятных погодных условий.