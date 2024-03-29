Депутаты предлагают сократить сроки содержания животных в отловах, а после их усыплять

Депутаты Мажилиса выступили с очередными предложениями по законопроекту об ответственном обращении с животными, в частности, по сокращению сроков содержания их в отловах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом заявил депутат Мархабат Жайымбетов в Мажилисе во время презентации поправок в законопроект "Об ответственном обращении с животными".

"Если бы мы сократили сроки по применению эвтаназии с 15 до 5 и с 60 до 30 дней? Потому что содержание собак требует больших затрат. Если взять английское законодательство, то бродячие собаки после отлова без хозяина содержатся только семь дней, затем подвергаются эвтаназии. В Японии 25 тыс. собак подверглись эвтаназии. В Австралии дается пища с добавкой яда, в Израиле 30% отловленных собак идут на эвтаназию. 15 и 60 дней содержания требуют больших затрат", – сказал депутат Мархабат Жайымбетов.

Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Андрей Ким ответил, что этот вопрос требует обсуждения в рамках рабочей группы.

"Если будут поправки со стороны депутатов, то можно в принципе рассмотреть", – также заявил председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Едил Жанбыршин.

Отметим, закон "Об ответственном обращении с животными" уже не раз претерпевал изменения. 14 февраля депутаты Мажилиса вновь приняли в работу законопроект с поправками.



К слову, новые нормы, получившие большой резонанс в обществе, включают применение эвтаназии для регулирования численности животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями в течение 15 дней (если это бродячие животные) и в течение 60 дней (если это безнадзорные животные).



Кроме того, в законопроект включили поправку, по которой владельцы смогут на законодательном уровне отказываться от своих питомцев, с одной пометкой – после пристройки животных в пункт временного содержания.

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Зоозащитники уже выступили против предлагаемых норм. Они считают, что усыпление является неэффективной мерой регулирования численности бездомных животных, более того, негуманной.