Депутат о стерилизации бродячих собак: Я тоже хочу размножаться, все хотят размножаться

В Мажилисе при обсуждении поправок в законопроект "Об ответственном обращении с животными" состоялся забавный диалог между депутатом и зоозащитницей, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Анас Баккожаев задал вопрос руководителю комитета Animal Law Ольге Ченцовой, является ли стерилизация гуманным методом обращения с собаками.

"У любого биологического существа основная цель – это размножаться. И я хочу тоже размножаться, все хотят размножаться. И микробы, и все хотят размножаться. Правильно? Нет, вы не смейтесь. Но, когда речь идет о стерилизации, мы лишаем животных этой возможности. Считаете ли вы это гуманным методом?" – спросил депутат.

Ольга Ченцова заявила, что стерилизация – гуманный метод обращения с собаками.

"Не все всегда хотят размножаться, это первое. Насчет собак, если постоянно допускать их размножение, сколько их получится? Это их миллиарды, миллионы будут, понимаете? Если не допускать – это агрессия и прочее. Поэтому размножаться, ну, просто нельзя. У меня дома три подобранные собаки, все кастрированные, все себя чувствуют прекрасно. Никто из них не страдает, что они не размножаются, это правда", – отметила она.

Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Едил Жанбыршин пошутил, что кроме мужчин, остальных всех можно стерилизовать.

"Мы различаем стерилизацию, кастрацию и обрезание. Это разные вещи. Обрезание – полезная процедура, кастрация – это лишение гормональной функции, а стерилизация – это другое. Это полезно. Кастрированные собаки и кошки живут на полтора года дольше, потому что снимается целый ряд рисков онкологических заболеваний. Поэтому никто из них не страдает", – ответила ему Ольга Ченцова.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе обсуждают вопросы борьбы с бродячими собаками.