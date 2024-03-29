Ожидать ли алматинцам вновь непогоды
Фото: Telegram/Zanamiviehali
28 марта 2024 года жителей и гостей Алматы не на шутку напугала погода: с утра было солнечно, но ближе к вечеру мегаполис накрыли тучи, после чего начался шквальный ветер, пошел сильный дождь и гремели грозы. Ожидать ли вновь непогоды в южной столице, Zakon.kz рассказали синоптики.
По данным РГП "Казгидромет", в Алматы прогнозируется:
- 30 марта – переменная облачность, дождь, днем временами сильный, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +9+11°C;
- 31 марта – переменная облачность, дождь, ночью временами сильный. Ветер северо-западный 3-8, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +3+5, днем +8+10°C;
- 1 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +10+12°C.
В связи с ожидаемой непогодой к жителям и гостям мегаполиса обратился Департамент по чрезвычайным ситуациям:
"В городе и в горных районах Алматы 29-30 марта ожидается сильный дождь и гроза, ветер с порывами 15-20 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем вам не парковать автотранспортные средства возле деревьев, а также настоятельно рекомендуем воздержаться от походов в горы. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций просим обращаться на номер "112".
Для оперативной обработки сигналов в ДЧС города увеличено количество операторов "112".
"Вместе с тем поступило штормовое предупреждение от "Казгидромета" о лавинной опасности в период с 30 марта по 1 апреля".Пресс-служба ДЧС Алматы
Также специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в столице и Шымкенте.
В Астане:
- 30 марта – переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), гололед. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0°C;
- 31 марта – переменная облачность, ночью – осадки (преимущественно снег), гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем +3+5°C;
- 1 апреля – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +5+7°C.
В Шымкенте:
- 30 марта – переменная облачность, ночью – осадки (преимущественно дождь), гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +9+11°C;
- 31 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0°C, днем 12+14°C;
- 1 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +16+18°C.
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